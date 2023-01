La inaudita reacción de Wanda Nara a la canción en la que Quevedo habla de su ex: 'Yo ya juego otra liga'

El nuevo álbum del exitoso artista Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido popularmente como Quevedo, está en boca de todos y uno de los motivos es el tema que ha titulado Wanda. Precisamente esta canción, que se enmarca en esta compilación de 16 propuestas dentro del disco Donde quiero estar, hace referencia directa a Wanda Nara y a sus exmaridos, los futbolistas Mauro Icardi y Maxi López, con quienes la influencer argentina ha protagonizado sonadas polémicas sentimentales. Ahora Wanda ha reaccionado a los comentados versos compartiendo un vídeo en su perfil social, donde suma más de 15 millones de seguidores.

La modelo, de 36 años, ha evidenciado el agrado que siente por esta canción del madrileño con residencia en Las Palmas de Gran Canaria, en la que se incluyen frases como "Que si él no te trata bien, mami aquí estoy yo", "ese bobo no juega mi liga", "tengo ganas de verte a cara a cara" o "él es Maxi López y tú mi Wanda Nara". Lo ha hecho con un vídeo donde aparece mostrando su nuevo look, en el que deja atrás su característica mela rubia para volver a su castaño natural, y en el que se escucha de fondo la melodía del cantante de 21 años.

Junto a las imágenes, Wanda ha aprovechado para lanzar un dardo textual al que algunos internautas han tratado de poner receptor, siendo su ex Mauro Icardi o la China Suárez los grandes favoritos: "Seguí insistiendo, trancu. Yo ya juego en otra liga. Si quieres ser su Wanda Nara, llámame que te enseño. Con tanto privadito pierdes solo la dignidad, mami", ha escrito bajo el vídeo, que va camino de alcanzar los 300.000 'me gusta'.

Una declaración de intenciones en toda regla en la que se vuelve a poner sobre la mesa toda la controversia que rodea el pasado sentimental de Wanda, que finalizó su relación con Icardi, padre de sus hijas menores Francesca, de 8 años, e Isabella, de 6, de forma definitiva en septiembre del pasado año.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación", expresó entonces confirmando su ruptura con el actual jugador Galatasaray S.K., de quien ya estuvo a punto de divorciarse en 2021 cuando el deportista le fue supuestamente infiel con la modelo y actriz China Suárez, de 30 años, con la que actualmente Wanda continúa enfrentada.

En la letra de Quevedo sobresale el mencionado verso "él es Maxi López y tú mi Wanda Nara", en el que hace alusión al romance de Wanda con el exfutbolista argentino de 38 años, con quien contrajo matrimonio en 2008 y del que se divorció en 2013 tras tener a sus tres hijos Valentino Gastón, de 13 años, Constantino, de 12, y Benedicto, de 10. Fue este quien le acusó de serle infiel con Mauro Icardi, que además era su compañero y buen amigo. A raíz de aquello, ambos deportistas zanjaron la amistad que les unía de inmediato.

La letra completa de la canción Wanda, de Quevedo:

Es usted o nadie o yo

La vi perreando y todo se jodió, sí

Te imagino haciendo cosas indebidas

Abra esa boquita y pida

Que si él no te trata bien, mami

Aquí estoy yo

To' lo que le hizo ese man le dolió, pero

A mí no me no me importa lo que el pirobo diga

Ese bobo no juega en mi liga, yeah

Es usted o nadie o yo

La vi perreando y todo se jodió, sí

Te imagino haciendo cosas indebidas

Abra esa boquita y pida

Que si él no te trata bien, mami

Aquí estoy yo

To' lo que le hizo ese man le dolió, pero

A mí no me no me importa lo que el pirobo diga

Ese bobo no juega en mi liga, yeah

Carita buena pero eres mala

Tú estás pa' mi no pa' sus vainas raras

Tengo ganas de verte cara a cara

Él es Maxi López, tú mi Wanda Nara

Y má', suéltate el pelo que

Esta noche es pa' perrear hasta llegar al suelo

Tú no tienes que hacer mucho

Pa' que muerda el anzuelo, dale

Yo te espero

Bajo a tu casa, mami

Y te paso a buscar con el Cupra

Eres tú o nadie

No tienes quien te supla

Tú y yo en la cama, mami

No hay mejor dupla

Te tengo un regalo

Aunque hoy no cumplas, yeah

Hablemos solos

Que aquí hay mucho ruido

Y conozco un sitio para conversar

Por ti vendo mi cadena

Si tú eres el único bien

Que quiero conservar

Hablemos solos

Que aquí hay mucho ruido

Y conozco un sitio para conversar

Te vi bailando en la disco

Y esos movimientos

Se salen de lo conceptual

Es us-Es us-Es us-Es-Es

Es usted o nadie o yo

La vi perreando y todo se jodió, sí

Te imagino haciendo cosas indebidas

Abra esa boquita y pida

Que si él no te trata bien, mami

Aquí estoy yo

To' lo que le hizo ese man le dolió, pero

A mí no me no me importa lo que el pirobo diga

Ese bobo no juega en mi liga, yeah

Perreando

Es us-Es us-Es-Es

Es usted o nadie o yo

Te-Te imagino haciendo cosas indebidas

To' lo que- To' lo que- To' To' To'

To' lo que le hizo

Ese man, le dolió, pero

A mí no me importa lo que el pirobo diga

Ese bobo no juega en mi liga