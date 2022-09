Marina Theiss envía un comunicado negando que sea la mujer a la que besa Íñigo Onieva

Marina Theiss ha compartido un comunicado a primera hora de este martes. A través de sus redes sociales, la modelo brasileña ha negado ser la protagonista del vídeo en el que Íñigo Onieva besa a una mujer en el Burning Man, el festival que cada año se celebraba en el desierto de Black Rock, en Nevada, Estados Unidos. "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para corregir lo que se ha estado rumoreando en los últimos días", ha comenzado diciendo. "Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de eso. No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada. No soy la mujer del vídeo que ha estado circulando y publicándose", ha explicado.

Marina Theiss ha señalado que "estas acusaciones falsas y el mal uso de mi nombre e imagen no solo son hirientes, sino que también tienen repercusiones legales" y ha solicitado "que los medios de comunicación cesen de inmediato con estas falsedades y asociaciones inapropiadas con una situación que no me concierne".

La top también ha enviado un mensaje a Íñigo Onieva y a Tamara Falcó, que reaparecerá esta tarde en un evento público. "Les deseo a Íñigo y a su pareja lo mejor en su relación". Por último, se ha dirigido a las personas que le "están enviando mensaje de odio por algo que no sucedió". "Espero que encuentren la verdad y la paz en sus corazones", ha dicho.

Íñigo Onieva se refugia en su familia

Tras la filtración de un vídeo en el que salía en actitud cariñosa con otra mujer, Íñigo Onieva utilizó sus redes sociales pedir perdón públicamente no solo a Tamara Falcó sino también a toda su familia. "Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño", dijo. El empresario madrileño, de 33 años, se ha refugiado en su familia. Todo parece indicar que se encuentra en casa de su madre, Carolina Morales, junto a sus hermanos, Alejandra y Jaime Onieva. Según ha declarado Carolina Morales, "Tamara está sufriendo una barbaridad" por lo sucedido, pero también sostiene que no son bmomentos fáciles para su hijo. "Los dos están muy mal, cada uno con sentimientos distintos, obviamente".