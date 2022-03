Mauro Icardi habla por primera vez tras el escándalo y reconoce que se equivocó

En las últimas semanas todos han dado su versión acerca del llamado Wandagate. Wanda Nara y La China Suárez se refirieron de manera pública al escándalo aunque el tercer principal implicado, el futbolista Mauro Icardi todavía no se había pronunciado. Hasta ahora. El delantero del Paris Saint Germain se ha sentado en el programa Susana Giménez, invitada de honor (Paramount+) para recordar cómo ha vivido estas semanas desde que saltaron a la luz los mensajes que intercambió con la artista argentina. "Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se habló todo. Fueron momentos tristes difíciles que pudimos solucionar", aseguró en referencia a cuál es la relación que tiene con su mujer.

Se confesó muy enamorado de su mujer, aunque reconoció que había cometido un error. "El amor que tengo por Wanda lo saben todos. Como contó ella, yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también. Creo que tuve un error y lo pudimos solucionar". A estas palabras respondió su mujer, que estaba junto a él en la entrevista, poniendo de relieve que le ha perdonado porque fue sincero. "Si yo me equivocara así, Mauro no me lo perdonaría. Descubrí todo, y si lo pudimos reconstruir es porque él me contó todo. Podría haber pasado de todo y no pasó. Decidimos seguir juntos", apuntó.

En este encuentro televisivo, Icardi hizo referencia a los comentarios que se hicieron tras saltar el caso, que apuntaban a que el deportista estaba dispuesto a abandonar su equipo si su mujer no le perdonaba (de hecho, faltó a algún entrenamiento). "Son cosas que se dicen" dijo, quitándole importancia, aunque su mujer sí recuerda que lo dijo, quizá no convencido del todo. "Me dijo eso, pero no sabemos si es verdad o no. Si lo hubiera hecho o no. Son cosas que uno dice" añadió Wanda. Icardi quiso poner con estas declaraciones un punto final a lo ocurrido.

Después de esta situación tan complicada, Wanda aseguró hace solo unos días también en televisión que su confianza en su marido vuelve a ser absoluta. "Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Yo confío en Mauro ciegamente si no fuera así no podría seguir con él", comentó. La actriz Eugenia "La China" Suárez tampoco eludió hablar de lo ocurrido pero sin mencionar a Icardi directamente. "Te llega por cualquier lado (lo que dicen de uno) por más que tomes la decisión de no ver. Pero cuando hay tanto ruido no quiero saber. Muchas de las cosas tampoco son verdad. Estoy siempre informada, no me voy a hacer la que no. Pero estaba en Madrid, cumpliendo un sueño. Así que estaba muy en eso".

