El último giro de guion en el escándalo protagonizado por Wanda Nara y Mauro Icardi

Hace un mes que los nombres del futbolista Mauro Icardi y su mujer Wanda Nara se colocaron en el centro del escándalo. Los cimientos de su matrimonio se tambalearon tras el supuesto desliz que el futbolista tuvo con la actriz Eugenia "La China" Suárez, y desde entonces las especulaciones no han cesado acerca de la actual situación que atraviesa la pareja. En los últimos días se aseguró que Wanda había puesto fin a su matrimonio a pesar de que, en un primer momento, perdonó al deportista. Para hablar de lo ocurrido y del punto en el que se encuentra su relación, Wanda se ha sentado con la periodista Susana Giménez en París, una conversación en la que ha dado detalles sobre cómo descubrió los mensajes que la hicieron dudar de su marido.

"Me pidieron una foto de las nenas para una invitación y me acordé que lo tenía en el teléfono de él. Entonces buscando me encontré con un chat", contó. "Siempre busqué, revisé y nunca encontré nada y cuando había algo él me lo mostraba o yo le mostraba, tenemos esa confianza, nos contamos todo", continuó Nara. "Decía cosas que una mujer con los valores que tengo yo no hubiera nunca escrito y no hubiera esperado que me lo contaran del otro lado. Nunca tuve una pareja abierta, y para mí, un mensajito es divorcio" concluyó tajante. Señaló que, tras leer esas cosas, se marchó a su casa en Italia y que él fue a buscarla para tratar de hablar. “Yo le dije a Mauro: '¿Vos me perdonarías si encontrás en mi teléfono mensajes de la misma índole?' y me dijo 'no, me divorcio'", explicó. La influencer contó que su marido le detalló lo que había ocurrido con la artista y que algunas de las cosas seguramente ella no las habría sabido nunca si él no hubiera hablado. “Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo. Creo que fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando”.

El beso de la pareja en directo

Después de esta situación tan complicada, Wanda asegura que su confianza en su marido vuelve a ser absoluta. “Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Yo confío en Mauro ciegamente si no fuera así no podría seguir con él", comentó. Añadió que esto le había servido para aumentar la fe en su relación y en Mauro. “Lo que yo vi, fue una cosa. Y después él me contó todo con detalles como había sucedido. Y no me mintió. Entonces, en eso se basa mi relación, en volver a confiar en él”. En ese momento del encuentro, Icardi, delantero del PSG, se sentó junto a su mujer y le dio un tierno beso ante las cámaras demostrando que las palabras de su esposa son ciertas. Él no habló sin embargo del escándalo.

Mauro Icardi está casado con Wanda Nara desde 2014 y son padres de dos hijas. Su supuesta infidelidad con Eugenia "La China" Suárez desató un aluvión de informaciones y provocó un gran enfado de su mujer que reaccionó con dureza en sus perfiles sociales contra la intérprete. “Otra familia más que te cargaste", escribía una furiosa Wanda, arranque del que después se ha confesado arrepentida. "La China" Suárez también se ha referido al escándalo, asegurando que fue engañada. "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer” explicaba.

