¿Están juntos o no? Los mensajes contradictorios de Wanda Nara y L-Gante

Durante las últimas semanas se está hablando mucho de la supuesta relación que mantienen Wanda Nara y L-Gante. Los rumores siguen cobrando fuerza y, sin duda alguna, es un tema que está generando mucha expectación. La influencer y empresaria, de 35 años, y el cantante, que a sus 22 años se ha convertido en la nueva sensación de la música urbana argentina, podrían haber iniciado una relación, sin embargo, los protagonistas de la historia están mandando mensajes contradictorios.

Hace unos días, un fan le preguntó a la ex del futbolista Mauro Icardi si tenía pareja y ella respondió con un rotundo 'no', pero las últimas declaraciones de L-Gante han causado un enorme revuelo. El artista, cuyo verdadero nombre es Elián Ángel Valenzuela, fue uno de los invitados al programa de Mirtha Legrand de este sábado. La mítica actriz y presentadora argentina fue muy directa y no dudó en preguntarle por los rumores, al igual que los otros invitados, que se mostraron muy interesados en saber qué hay de cierto en todo lo que se ha publicado.

"La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos", respondió lanzando un piropo a Wanda: "Es linda mujer". Al preguntarle qué significa eso de que se están conociendo, L-Gante insistió: "Eso. Significa lo que significa. Hasta hace poco no la conocía y ahora sí". El artista argentino no quiso hablar más al respecto, pero lo que sí que dijo es que todavía era pronto para hablar de amor: "No, enamorarme no".

Mientras se termina de confirmar si están juntos o no, Wanda Nara ha servido de inspiración para un nuevo tema de L-Gante. Así lo reconoció él mismo, asegurando que: "Me ha inspirado un par de frases". "No puedo decir nada porque voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido", explicó. Además, han colaborado juntos en la nueva campaña de ropa deportiva de la marca Wanda Sports. "La quiero", escribió el artista argentino junto a estas fotos en la que se les ve de lo más cómplices.

Hay que recordar que tanto la influencer como el cantante de cumbia rompieron en septiembre de sus respectivas parejas. Wanda puso punto y final a su tormentosa relación con Mauro Icardi y L-Gante terminó con la madre de su hija, Tamara Báez, con la que está viviendo una complicada separación.