Íñigo Onieva recoge él mismo lo que le quedaba en casa de Tamara Falcó

Una semana después de que un camión de mudanzas recogiese todas sus pertenencias de la casa de Tamara Falcó, Íñigo Onieva ha regresado al hogar que compartía con la marquesa de Griñón para recoger las pertenencias que le quedaban. Momentos después de reaparecer y ofrecer sus primeras declaraciones desde que se confirmara el fin de su relación, el empresario abandonaba el lugar donde ha estado refugiado estas dos semanas desde se hiciese pública su ruptura para acudir él mismo al piso del céntrico barrio de Justicia de Madrid donde compartía su vida con Tamara hasta el pasado 24 de septiembre.

Tras entonar el 'mea culpa' y volver a pedir perdón a Tamara Falcó públicamente ante los periodistas, Onieva se dirigió a la casa que compartía con Tamara Falcó para recoger lo único que le quedaba allí y que no se llevó la empresa de mudanzas, su moto. El socio de la sala de fiestas Lula Club, con gesto serio, llegaba a las puertas del centrico piso del barrio madrileño para llevarse su moto, en unas imágenes captadas por la agencia Europa Press. Con casco amarillo fluorescente, el empresario abandonaba el lugar para regresar a la casa donde ha estado todos estos días y donde ha contado con el apoyo de su familia y amigos.

Se ha especulado mucho acerca del lugar en el que ha estado refugiado. Se ha hablado de Sotogrande, Ibiza, México, o incluso de que asistió a supuesta fiesta de celebración por no haberse casado, sin embargo el pasado sábado a través de sus propios abogados enviaba un comunicado para negar que hubiera salido últimamente a ninguna discoteca o sala de fiestas, y señalaba que "ha permanecido en todo momento en su lugar de residencia actual acompañado por su entorno más cercano". Hace una semana un camión de mudanzas trasladaba sus pertenencias al chalet que tiene la madre de este en la exclusiva urbanización de La Moraleja.

Íñigo Onieva lo único que desea es que esto acabe cuando antes para poder recuperar su vida. "Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado", señalaba. "Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar", señalaba en referencia a todo lo que se ha hablado en la última semana. "No he ido a ninguna fiesta y no tengo ganas de nada", admitía. Y se despedía no sin antes señalar que "lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia y mis amigos íntimos que, sin el apoyo de ellos, de mi equipo y socios de Lula, no habría podido manejar esta situación tan complicada de una forma llevadera".

