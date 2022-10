Jaime, hermano de Íñigo Onieva, su nuevo gran defensor Si bien no siempre ha estado dispuesto a hablar con la prensa, recientemente ha dedicado al empresario unas bonitas palabras de apoyo

Desde que se conoció su ruptura con Tamara Falcó tras la difusión de unos vídeos en los que aparecía besando a otra mujer, el nombre de Íñigo Onieva no para de acaparar titulares. Inevitablemente, tampoco los de su familia. Inicialmente fue su madre, Carolina Molas, quien se alzó como portavoz comentando cómo se encontraba el empresario y su entorno, pero la presión pudo con Carolina, quien recientemente se mostró muy agobiada. Jaime, hermano menor de Íñigo, no siempre ha estado dispuesto a pronunciarse e incluso ha tenido algún encontronazo con la prensa. Pero en los últimos días, se ha alzado como el gran defensor de su hermano, y ayer mismo le dedicaba unas bonitas palabras. Dale al play y no te lo pierdas.

