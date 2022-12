Vanesa Romero y Santi Burgoa regresan de su romántico viaje a Bruselas

La historia de amor de Vanesa Romero, de 44 años, y Santi Burgoa, de 38, sigue adelante, como se observa en estas imágenes tomadas en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 18 de diciembre. La pareja, cargada de maletas, regresaba a casa tras disfrutar de un romántico viaje a Bruselas. Aunque no han posado juntos para sus seguidores, la actriz y el periodista se han dedicado preciosos mensajes. "Diciembre contigo", ha publicado el periodista de Telemadrid. "En la mejor compañía", ha añadido la actriz y modelo.

Se conocieron este verano en el plató del programa Juntos, de Telemadrid, donde él presentaba y ella colaboraba. Sin embargo, no fue hasta tiempo después cuando comenzaron a salir. De hecho, dieron sus primeros pasos como pareja a mediados de octubre. Desde entonces han luchado por su relación contra viento y marea, haciendo caso omiso a acusaciones y rumores.

Cabe recordar que Alba Carrillo, ex de Santi, hizo unas explosivas declaraciones tras salir a la luz las fotos que confirmaban la relación de la actriz y el periodista. "Estoy un poco enfadada porque no puedes estar calentándome la oreja a mí, a mi padre y a toda mi familia hasta hace cuatro días, y estar con ella", dijo muy sorprendida. "No me ha dejado tener pareja todo este año porque se moría de celos, y ahora de repente pasa esto", añadió sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo.

A pesar del revuelo causado, Vanesa y Santi evitaron pronunciarse al respecto y continuaron con su relación sin esconderse de nada. La actriz y el periodista fueron fotografiados de la mano y Santi acudió al bautizo de la sobrina de Vanesa, una celebración que tuvo lugar en Alicante y que le permitió conocer a toda la familia de su chica.