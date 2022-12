El romántico mensaje de Vanesa Romero a Santi Burgoa que demuestra que su relación va viento en popa

2022 ha sido un año de rupturas: desde Shakira y Piqué, pasando por Tamara Falcó e Íñigo Onieva, hasta llegar a la más reciente, Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, entre otras. Pero, además de estos momentos críticos que se han vivido en estos 365 días, hay que resaltar que también ha sido un año de alegría para nuevas relaciones -Marta Riesco y Antonio David, por ejemplo, o Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia-. Este ha sido el caso de la última pareja de moda que hemos conocido hace unos meses, la de Vanesa Romero y Santi Burgoa. La actriz y el periodista nos han devuelto la ilusión gracias a unas imágenes que descubrimos en el interior de las páginas de ¡HOLA! el pasado octubre. Un tándem que se está consolidando, a pesar de los baches que se han ido encontrando por el camino.

Pareja sorpresa: Vanesa Romero y Santi Burgoa, ex de Alba Carrillo, enamorados

La pareja está paseando su amor por Europa y ya no se esconden de nada ni de nadie. En estas fechas de diciembre, el ambiente navideño que se respira es de ilusión, alegría, pero, sobre todo, amor. Y de esto saben mucho Vanesa y Santi. Para disfrutar de ese amor, la pareja ha decidido realizar una escapada a una de las ciudades europeas más icónicas durante las navidades: Bruselas. Tanto el uno como el otro han publicado una batería de imágenes en sus respectivos perfiles públicos en los que se han mostrado todo el cariño y amor que se tienen, lo que ha dejado entrever que la relación va viento en popa. "Descubriendo Bruselas. Viaje. En la mejor compañía", escribía la modelo alicantina en las instantáneas que ha publicado, resaltando que no puede estar mejor acompañada. El ex de Alba Carrillo ha sido el primero en declarar su amor a Vanesa comentando las imágenes con tres corazones rojos, a lo que la actriz le ha respondido con otros dos.

Vanesa Romero y Santi Burgoa: la solidez de una relación contra viento y marea

Por su parte, el periodista también ha publicado una serie de fotografías en las que salía él con algunas de las atracciones de la ciudad belga que han instalado por estas fechas, y sin Vanesa, pero haciendo un guiño hacia la que es su novia: "Diciembre en Bruselas contigo", decía. La actriz también ha correspondido escribiéndole en sus fotos un comentario de lo más romántico con dos corazones rojos y un infinito en el medio, mostrando todo el amor que siente por él y dejando entrever que la relación va muy en serio. Y es que, la intérprete de La que se avecina y el presentador han visitado la capital de Bélgica en uno de los mejores momentos para hacerlo, cuando está toda la región decorada con luces, adornos, un gran Árbol de Navidad en el centro de la famosa Grand Place, con un ambiente impregnado olor a gofre belga por las calles y el sonido de los villancicos de fondo. En definitiva, un lugar de cuento para ellos dos.

Vanesa Romero y Santi Burgoa: las fotos no vistas de la nueva pareja del momento

Las imágenes de la confirmación

El pasado mes de octubre se descubrían unas fotografías de los dos protagonistas en las páginas de ¡HOLA!. Los dos acaban de superar sendas rupturas y, dejando sus miedos a un lado, lo intentaron. Ambos trabajaban juntos en el programa que presentaba él en Telemadrid, donde ella aún es colaboradora, y coincidían en el plató de televisión. Y lo que nacía como una amistad en verano, se acababa convirtiendo en un enamoramiento. En la actualidad, el periodista conoce a la familia de Vanesa y ya han acudido a algún evento familiar juntos, como el bautizo de una sobrina de la modelo, la semana pasada, en Alicante.