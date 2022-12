Primeras palabras de Carmen Tello sobre su boda religiosa con Curro Romero

Llevan cerca de tres décadas de amor incondicional, Curro Romero y Carmen Tello han cumplido su sueño de casarse por la iglesia. Era una gran ilusión para ellos y por fin han podido llevarla a cabo. La boda se ha celebrado en la antesala de la Navidad, este 17 de noviembre, en Sevilla, donde tienen fijada su residencia. La novia se ha pronunciado por primera vez acerca de este importante paso que han esperado con ilusión durante tanto tiempo. "Ya veíamos que era muy complicada la nulidad de Curro, pero Dios ha querido que sucedan las cosas como han sucedido", ha dicho muy emocionada durante una intervención telefónica en el programa de Sonsoles Ónega.

VER GALERÍA

-Las palabras de admiración y cariño con las que Enrique Solís habla del marido de su madre, Curro Romero

-Así contó ¡HOLA! el enlace civil de Curro Romero y Carmen Tello

Pronunciaron el "sí, quiero" ante un reducido número de invitados al que se sumaban las personas que siguieron su boda desde el cielo. Y es que el recuerdo de los que ya no están, como la duquesa de Alba, fue constante. "Siempre me acuerdo de ella y Alfonso Díaz se acordó muchísimo también. Dice que le recordaba un poco a su boda religiosa, que fue también de muy poquita gente", ha comenzado a decir. Además, no pudo evitar la emoción al imaginar que sentirían sus padres de ver este momento ya que su progenitor "luchó muchísimo para que nos casáramos por la iglesia, era un hombre muy creyente que nos lo inculcó". Lo que tiene claro Carmen es que tanto el doctor Enrique Tello como su madre, fallecida este verano, estaban "mirando desde arriba y disfrutando del día".

La hermana del torero, María Romero, ejerció como orgullosa madrina. El padrino fue Javier, que acompañó a su hermana al altar. Entre el reducido número de asistentes se encontraban amigos como Alfonso Díez, viudo de Cayetana de Alba; el periodista José María García y Montse Fraile o Marta Talegón y Pascual Álvarez. La gran ausente fue Conchita, la hija de Curro Romero, que se encontraba fuera de España. El escenario de la celebración fue la Casa Pilatos, que fue la residencia de los duques de Medinaceli. De inspiración renacentista y combinada con elelementos mudéjares, se construyó a comienzos del siglo XVI y alberga en su interior importantes obras de arte como seis bustos de mármol o una puerta de entrada que fue labrada en la ciudad de Génova.

VER GALERÍA

-Las duras declaraciones de Carmen Tello sobre Jesús Aguirre, segundo marido de la duquesa de Alba

La boda lleva décadas soñándose, pero los preparativos comenzaron hace prácticamente doce meses. El fallecimiento en octubre de 2021 de Concha Márquez Piquer, primera mujer de Curro, hizo que ya no fuera necesaria la nulidad eclesiástica que la artista nunca le concedió. Fue a raíz de ese momento cuando pudieron "organizar los papeles" para jurarse amor eterno ante Dios. En 2003 celebraron una boda civil en Bellasombra, la finca que el diestro de 89 años tenía en Espartinas. Para Tello, de 67 años, también era su segundo enlace ya que estuvo casada anteriormente con Miguel Angel Solís, marqués de Valencina, padre de sus cuatro hijos y tío del duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, y del conde de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart.