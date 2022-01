Las palabras de admiración y cariño con las que Enrique Solís habla del marido de su madre, Curro Romero

Esta recta final del año está siendo muy intensa para Curro Romero. El 1 de diciembre, coincidiendo con el 88 cumpleaños del diestro, se presentaba un documental sobre su vida titulado Curro Romero, maestro del tiempo, a cuyo estreno acudían, además de sus familiares y su círculo íntimo, muchos rostros conocidos que quieren y admiran al torero sevillano. Aún emocionado por todos los sentimientos que le invadieron ese día y por todas las muestras de cariño que tuvo en el acto, ha recibido otra sorpresa en forma de mensaje de agradecimiento y orgullo. Ha sido Enrique Solís, hijo de su pareja, Carmen Tello, quien ha dedicado unas palabras al hombre con el que se ha criado durante mucho tiempo.

VER GALERÍA

-Las duras declaraciones de Carmen Tello sobre Jesús Aguirre, segundo marido de la duquesa de Alba

-El cambio de 'look' de Enrique Solís tras ocho años sin quitarse la barba

Enrique asegura que debe mucho al hombre con el que su madre comparte la vida desde hace más de 25 años y que "es de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida". Entre las virtudes que admira de Curro Romero ha destacado su bondad y amabilidad, recordando que nunca ha pronunciado una mala palabra sobre nadie: "Su más grave insulto era: qué jartible este hombre que ha venido a saludarme, que estaba comiendo el potaje calentito y se me ha enfriado". Además, cree haber heredado del diestro la sencillez y la humildad, dos valores que dice tener también su padre, Miguel Solís y Martínez Campos.

El aristócrata, que mantiene una relación sentimental con Alejandra Domínguez, ha compartido unos breves fragmentos del documental de Curro Romero en el que reflexiona sobre la vida pronunciando frases como "el tiempo se te escapa de las manos", "de disfrutar no te cansas nunca", "esto es visto y no visto", "la muerte es la única verdad que existe" o "me gustaría ser eterno para reírme, que es una de las cosas más grandes que hay". Tras escucharle expresa que las palabras del diestro parecen compartidas por un filósofo y anima a todos a disfrutar de la sabiduría que tiene a sus 88 años.

VER GALERÍA

El primo del duque de Huéscar y del conde de Osorno (es sobrino de Matilde Solís) reconoce que no es aficionado al mundo de la tauromaquia aunque se ha criado en él, pero defiende que "los que llaman asesinos a los toreros saben poco de la vida". Además, se ha remontado a los inicios profesionales de Curro explicando que eligió ese oficio con la finalidad de dar de comer a sus padres y llegó a ser el número uno. Entre los reconocimientos a su dilatada carrera, en la que se cortó la coleta en el año 2000, destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Medalla de Oro de Andalucía.

Campanas de boda para 2022

Durante la velada en la que se presentó el documental dirigido por Curro Sánchez Varela, hijo del fallecido guitarrista Paco de Lucía, Carmen Tello anunció que Curro y ella tienen planes de boda para 2022. Aunque en 2003 se convirtieron en marido y mujer en un enlace civil celebrado en Bellasombra, la finca que el diestro tenía en Espartinas, su gran deseo es darse el "sí, quiero" en una ceremonia religiosa. Hasta ahora no habían podido hacer estos preparativos porque él no tenía la nulidad eclesiástica. Cabe recordar que se casó en 1962 con Concha Márquez Piquer, que ha fallecido este año. Junto a la artista tuvo dos hijas, Concha y Coral (esta última fallecida en un accidente de tráfico), y se separron en 1977.

Loading the player...

El cambio de 'look' de Enrique Solís tras ocho años sin quitarse la barba

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.