Arturo Requejo, de 'Gran Hermano', anuncia que ha sido padre por cuarta vez

Arturo Requejo, de Gran Hermano 11, ha sido padre por cuarta vez. "Ayer 12/12/22 a las 19:22 de la tarde nació nuestro angelito Varón Sua. Piel con piel con Papi. Aunque los papás no podamos sustituir a la madre en lo que se refiere a la lactancia, el simple contacto con tu bebé le transmitirá calor y protección, ayudando a crear el vínculo afectivo, mientras esperamos a que vuelva la mamá a la habitación y pueda tenerlo en su regazo", ha escrito el que fuera participante del reality de convivencia de Telecinco, que tiene una relación a distancia con sus otros tres hijos, a los que hace muchos que no ve en persona porque dos viven en California y otro en Francia. "Sí, desafortunadamente hace mucho que no los veo pero los años van pasando y cuando sean más mayores la distancia será más corta", contó en Outdoor.

Con una tierna instantánea en la que sus fans pueden ver a Arturo con la camisa de cuadroa desabrochada y con la cabecita de su hijo apoyada en su pecho, el que fuera pareja de Merche ha dado la bienvenida al mundo a su cuarto hijo, el primero en común con Tamara, su actual pareja. Así, Requejo ha mostrado a todos con esta bonita fotografía que está hecho todo un padrazo, una imagen en la que mira anonadado al recién nacido y en la que ha recibido numerosos mensajes de enhorabuena por la buena nueva. Alejado de los focos y de su pasado televisivo, el exconcursante y la profesora de Yoga han compartido en estos meses cómo estaba yendo el embarazo e incluso dieron algunas pistas del nombre compuesto que iban a elegir.

Aunque no han explicado por qué han escogido Varón como primer nombre, sí que lo hicieron de Sua, que signifca "fuego en euskera". "Elemento de creación, iluminación, destrucción, purificación y transformación. La energía del elemento fuego es imprescindible en estos tiempos de transición", escribió Tamara en sus perfiles sociales mientras lucía su tripita de embarazada. Pero además, la experta en yoga también durante estos meses quiso agradecer a la naturaleza y a la vida la llegada de su pequeño: "La magia de dar luz a la Tierra. Gracias por elegirnos bebé", comentó.

Requejo decidió alejarse del foco mediático tras el revuelo que provocó su separación con Merche y su corta relación amorosa con Alexia Rivas, encontrando su nuevo estilo de vida retirado y dedicado a la vida healthy: "Me llena estar aquí y respirar aire puro", escribió. De hecho, los "daños colaterales" de la televisión fue una de las razones que le llevaron a tomar esa distancia. "Mi relación [con Merche], que estaba acabando bien, al final no. Me robaron una conversación y se hicieron cosas muy feas para malmeter entre ella y yo", se sinceró en Mtmad.