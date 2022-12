La tristeza de Esperanza Gracia por no poder ver a sus nietos que viven en Japón La vidente no ha podido abrazar a su hijo Karlos y sus niños desde 2019, justo antes de la pandemia

Esperanza Gracia es una de las astrólogas más reconocidas de España, a pesar de que sus programas se emiten de madrugada. A sus 55 años, y tras una larga trayectoria profesional de más de 30 años en televisión, la 'bruja' -tal y como ella se define- se ha ganado el cariño de la audiencia gracias a la forma que tiene de transmitir el horóscopo. Sin embargo, Esperanza es muy discreta con su vida privada y poco se sabe de ella. Tan solo que tiene un hijo que se llama Karlos, el cual le ha dado dos nietecitos bonitos, de seis y tres años, de los que presume constantemente en su perfil público. Ahora, hemos conocido que la vidente tiene el corazón triste al no poder ver a las pequeñas criaturas a causa de la distancia.

11.000 kilómetros son los que separan a Esperanza Gracia de sus nietos Akira e Itsuki. Esta es la distancia que hay desde España hasta Japón, lugar de residencia de Karlos y su familia. Y es que la astróloga se muere de pena por no poder ver crecer a sus pequeños como a ella le gustaría. Y esta tristeza que lleva interna la ha querido compartir con todos sus seguidores a través de su perfil. "Ay, mi nieto Akira, cómo crece y yo sin poderle abrazar. Nieto, tristeza, ausencias", lamentaba la 'bruja' con unas caritas tristes, acompañando a sus palabras una imagen del hijo mayor de Karlos en kimono. Una pena que se traduce en comentarios en las instantáneas de su hijo cuando aparecen los pequeños de la casa: "Ay, Akira, si esos besitos me los dieras a mí se disipaban mis tristezas", escribía en otra publicación. Pero no solo lo pasa mal ella, Karlos también siente no poder estar más cerca de su madre: "Estar lejos de tus seres queridos es la parte más dura de vivir en otro país", señalaba en sus redes.

La última vez que Esperanza Gracia vio a Karlos, y por consiguiente a sus nietos, fue en 2019, concretamente antes de la pandemia. En ese año ella y su marido viajaron hasta Japón para conocer al segundo nieto que nació en octubre. A partir de entonces, el coronavirus llegó a las vidas de todo el planeta y Esperanza ya no pudo verles más de forma presencial. Desde ese momento lo hace a través de las fotografías y vídeos, y aunque sea de manera virtual, la astróloga está en contacto directo con su hijo continuamente.

Karlos, el único hijo de Esperanza Gracia

Karlos se casó en 2015 con Saya, una japonesa con la que reside, y fruto de su amor nacieron Akira e Itsuki: "Nunca imaginé lo mucho que me cambiaría la vida a mejor a partir de este momento", decía en uno de sus últimos aniversarios de boda. Los dos viven en Tokio desde hace varios años, lugar en el que dieron la bienvenida a sus hijos: Akira, que cumplió 6 añitos el pasado mes de septiembre, e Itsuki, celebró los 3 añitos en el mes de octubre. El descendiente de Esperanza Gracia es un influencer muy conocido en Japón. De hecho, tiene más de 10.000 seguidores en Instagram, donde en la mayoría de imágenes aparecen sus hijos en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Además, es un apasionado de transmitir las diversas facetas de la cultura nipona a través de las redes sociales. En poco tiempo, Karlos se ha adaptado a la perfección a las costumbres de Japón. Tanto ha sido así que ya vimos al mayor de los hermanos celebrar el Sichigosan, tradición que se festeja cuando los niños cumplen 3, 5 y 7.