De 'As Bestas' a 'Cerdita': dónde ver las películas nominadas a los Premios Goya 2023 La mayoría de ficciones ya pueden disfrutarse en diferentes plataformas de 'streaming'

Presentados por Antonio de la Torre y Clara Lago, el próximo sábado 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla se celebrarán los Premios Goya 2023, la gran noche del cine de nuestro país. As Bestas, Alcarrás, Modelo 77, Cinco Lobitos, Cerdita, Los renglones torcidos de Dios, En los márgenes y La maternal son las películas que cuentan con más nominaciones, por lo que si eres amante del cine español y no las has visto todavía debes ponerte al día. A falta de algo más de una semana para la celebración de la ceremonia, tienes la oportunidad de ver algunos de estos títulos en los catálogos de las plataformas de streaming más importantes y en algunas salas de cine.

As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, con 17 candidaturas (película que se posiciona como la más nominada de esta 37 edición y que ha recibido el Premio Feroz a mejor película dramática) y que trata la historia de un matrimonio francés que decide empezar una nueva vida en una remota aldea gallega hasta que la convivencia crea un conflicto de intereses que puede llegar a amenazar su vida, se estrenó en cines en noviembre, por lo que todavía puede verse en algunas salas de cine y próximamente será incorporada al catálogo de Movistar +. El segundo filme más nominado (16), Modelo 77, que trata un preso que entra en la cárcel con una pena demasiado alta para un delito de desfalco, algo que provoca que su compañero de celda quiera iniciar el proceso para exigir una amnistía, sigue proyectándose en algunos cines y estará disponible en exclusiva en Movistar + a partir del viernes 10 de febrero, víspera de la gala.

Otra de las grandes favoritas de los Goya es Alcarrás, dirigida por la galardonada en los Premios Feroz 2023 Carla Simón, elegida por los académicos para representar a España en los premios Oscar de Hollywood y ganadora del Oso de Oro en el pasado Festival de Berlín, está disponible en Filmin, Movistar +, Rakuten TV, y Apple TV. ¿De qué trata? La cineasta ha contado la historia de su familia materna, que se dedicaba al cultivo del melocotón de manera artesanal y ha homenajeado a su abuelo con un filme que ha contado con actores amateurs. Con las mismas nominaciones (11), Cinco lobitos, la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa que está disponible en la oferta de Filmin, Movistar + y HBO Max, cuenta la vida de una mujer madre primeriza que vuelve a casa de sus padres para que la ayuden y allí se da cuenta no solo de lo difícil que es la maternidad sino también volver a ser hija, un relato que ha sido reconocido con tres Premios Feroz. Además, con La maternal (de Pilar Palomero), que todavía está en las salas y próximamente en Movistar +, podrás descubrir la hitoria salvaje y rebelde que vive una adolescente con circunstancias humildes en las afueras de su pueblo y que tiene una relación muy difícil, casi tóxica, con su madre.

Cerdita, película que opta a seis estatuillas y que se alzó con el Feroz a mejor tráiler, es la ópera prima de Carlota Pereda y se puede ver en Filmin. Se trata de un thriller rural con un elenco mayoritariamente femenino ambientado en un pueblo extremeño donde un psicópata asesino anda suelto. A la par de nominaciones está Los renglones torcidos de Dios, disponible en Netflix desde el 9 de diciembre. Dirigida por Oriol Paulo, la cinta está basada en la aclamada novela de Torcuato Luca de Tena y narra la historia de la enigmática Alice Gould, una investigadora que se interna en un hospital psiquiátrico, simulando una paranoia, para seguir la pista de un caso en el que está trabajando. Triunfando en su paso por Movistar + y en Amazon Prime Video, donde se estrenó el pasado viernes 27 de enero, En los márgenes cuenta con 5 nominaciones y muestra la cuenta atrás de tres personajes con historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas. Por esta película Penélopez Cruz está nominada a Mejor Actriz de reparto. Con esta candidatura, la ganadora del Oscar alcanza las 13 nominaciones en los Goyas. ¡Ahí es nada!