Vuelve 'La que se avecina': las sorpresas que nos esperan con su mudanza en la temporada 13

Ha sido más de una década viviendo en Mirador Montepinar, sin embargo esa época llegó a su fin con la injusta expropiación del edificio en la temporada 12, lo que obligaría a los vecinos a replantearse su residencia y a fijar como nuevo domicilio un inmueble clásico y señorial en el centro de Madrid, supuestamente a la ficticia calle del Contubernio 49, sita en uno de los barrios más exclusivos de la capital, en el distrito de Salamanca. El nombre de la calle, por cierto, es un guiño a la productora de Alberto Caballero, el creador de la serie, que también se llama Contubernio.

VER GALERÍA

Este nuevo emplazamiento aporta muchas novedades. Dejando atrás la Calle Ave del Paraíso, el grupo de vecinos abandonará los colores amarillos del portal por una finca señorial que por primera vez hace referencia clara a estar situada en Madrid gracias a una placa, una de las dudas constantes de los fans sobre la localización ficticia del edificio más popular de la televisión. La fachada y el interior es mucho más realista y ahora existen dos escaleras diferenciadas en la comunidad: una escalera para el servicio y otra para los vecinos, lo que ayudará a generar más conflictos y enredos.

VER GALERÍA

Uno de los motivos que han propiciado este cambio es la negativa de José Luis Moreno (tío del creador de la serie, y que fue co-creador junto a éste de Aquí no hay quien viva) a seguir arrendando los platós donde hasta ahora se rodaba la serie, en Moraleja de Enmedio, Madrid. A la hora de cambiar de emplazamiento de rodaje se decidió darle otro tono a la comunidad, dando un giro hacia algo más realista que además se corresponde muy bien con el tipo de edificio que se proyectó en las temporadas de la serie de la que partió, Aquí no hay quien viva, en el centro de la ciudad. Sin embargo, pese al realismo que se puede apreciar, sigue siendo un plató, por lo que el edificio como tal no existe y no podremos encontrarlo en la capital.

VER GALERÍA

Cambios en la comunidad de vecinos

La enfermedad de José Luis Gil hará que en esta nueva temporada no podamos contar con Enrique Pastor entre los personajes de la comunidad. El actor, que sufrió un ictus el año pasado, estará apartado por el momento de los platós y de este grupo de vecinos en el que ha permanecido en 12 temporadas de La que se avecina y en las 5 de Aquí no hay quien viva. También nos abandonarán en esta ocasión Nines (Cristina Medina), Raquel (Vanesa Romero) y Alba Recio (Víctor Palmero), aunque no se descarta que puedan realizar alguna visita a los inquilinos de este nuevo inmueble. Quien probablemente no veamos en ni en cameo es a Paz Padilla (la Chusa) pues parece que su salida de Mediaset ha sido completa tras desavenencias con la cadena.

VER GALERÍA

La comunidad de vecinos más famosa de la televisión regresa con nuevas incorporaciones interpretadas por Álex Gadea (‘El secreto de Puente Viejo’), Laura Gómez-Lacueva (‘Historias lamentables’), Féliz Gómez (‘La caza’), Carlos Chamarro (‘Camera café’), Margarita Asquerino (‘Entrevías’), Mamen García (‘Señoras del AMPA’), Inma Pérez-Quirós (‘Acacias 38’), Elisabeth Larena (‘No matarás’) y Alex de la Croix (‘Rainbow’).

Y podremos seguir contando con la presencia de los consabidos vecinos interpretados por Fernando Tejero (Fermín), Macarena Gómez (Lola), Jordi Sánchez (Recio), Eva Isanta (Maite), Carlos Areces (Agustín), Nathalie Seseña (Berta), Pablo Chiapella (Amador), Luis Merlo (Bruno), Nacho Guerreros (Coque), Miren Ibarguren (Yoli), Esther Soto (Raluka), Ricardo Arroyo (Vicente), Petra Martínez (Fina), Antonio Ponce (Carmelito) y Carlota Boza (Carlota).

VER GALERÍA

Dónde y cuándo ver la serie en abierto

El 21 de noviembre a las 22:50 se emitirá en Telecinco el primer capítulo de esta nueva temporada, pero no le seguirán los demás, pues habrá que esperar hasta el año que viene para ver todos los demás. Será Prime Video la plataforma que ofrezca en exclusiva por ahora todos los capítulos de la nueva temporada desde el 18 de noviembre, de forma semanal. Para quienes deseen verla en abierto deberán esperar a 2023, que será cuando Mediaset ofrezca la emisión regular de la temporada en Telecinco como venía haciendo a lo largo de las doce temporadas anteriores.