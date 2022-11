Nuevos alumnos, romances y cuentas pendientes: 'Élite' ya tiene fecha de estreno de la sexta temporada

La sexta temporada de la serie 'Élite' en Netflix, ya tiene fecha de estreno, en unos días los fans podrán volver a vivir las aventuras e inquietudes de sus personajes favoritos. El 18 de noviembre de 2022 se podrá ver a través de la plataforma digital. La serie adolescente, tras seis temporadas, sigue gozando de muy buena salud y las tramas se vuelven cada vez más complicadas.

La quinta temporada dejó a sus fans con ganas de más misterios y escándalos en el instituto privado de Las Encimas. Se esperaba que esta nueva temporada arrancase después de navidad, a principios de 2023, pero por su suerte para sus fans se ha adelantado el estreno. Es la espera más corta entre temporadas porque la quinta temporada se estrenó el viernes 8 de abril de 2022, por lo que solo han pasado siete meses entre las dos.

El tráiler ya está disponible y en él vemos una ‘Élite’ muy cambiada. Las fiestas darán paso a los problemas sociales, como la homofobia, la violencia machista o el abuso sexual. Lo harán a través de tramas como la violación al personaje de Valentina Zanere, el que parece un caso de agresión a Carmen Arrufat, la nueva incorporación, o la confesión sobre su sexualidad por parte del padre de André Lamoglia.

Nuevos personajes, nuevos dramas

Los alumnos de las Encinas pasan de curso y se marchan, por eso en cada nueva temporada, cambian los personajes, eso sí, en esta nueva entrega seguiremos viendo a Ari, Mencía, Patrick, Iván, Isadora, Philipe y Rebeka, pero echaremos de menos al personaje de Omar, uno de los protagonistas desde la primera temporada. También habrá caras nuevas, Carmen Arrufat, (nominada al Premio Gorya como mejor actriz revelación), y Álvaro de Juana, ambos conocidos pos su participación en la serie 'HIT', pero no llegarán solos a las Encimas. Junto a ellos Ana Bokesa, actriz en 'La que se avecina', Alex Pastrana que apareció en la serie de 'Los Protegidos' y 'El Internado' y Ander Puig, el primer actor transexual en la serie de 'Élite'.

La trama cada vez se complica más para nuestros protagonistas

Si pensamos que ya no hay nada que pueda sucederle a los protagonistas de Élite, esta nueva entrega volverán a enfrentarse a momentos muy complicados. Al final de la quinta temporada, Samuel tiene un accidente y no sabemos si sigue o no con vida. Varias relaciones, como la de Patrick (Manu Ríos) con Iván (André Lamoglia) o la de Phillipe (Pol Granch) con Isadora (Valentina Zenere), se quedaron abiertas y no sabemos si siguen juntos o no.¿Qué pasará con el romance entre Mencía (Martina Cariddi) y Rebe (Claudia Salas)?, ¿funcionará la historia de amor entre Cayetana (Georgina Amorós) y Felipe (Pol Granch)? Transfobia, racismo, sexismo y violencia machista. Son los temas que aportarán los nuevos personajes, cruzados con las tramas de los veteranos. Son muchas las preguntas y los misterios que tiene que resolver esta nueva entrega de 'Élite'.

La serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona, y liderada en las últimas temporadas por Montero y Jaime Vaca, llega cargada de romance, suspense y algún que otro asesinato creando el cóctel perfecto. Y buenas noticias, porque la séptima temporada ya ha sido confirmada.

