Entramos en la inolvidable fiesta de FASHION por su décimo aniversario

Victoria de Marichalar, Eugenia Silva, Helen Lindes, Nuria March, Sandra Gago, Jaydy Michel, Jorge Vázquez, o las hermanas Osborne... han sido algunas de las grandes personalidades del mundo de la moda que no han dudado en reunirse en una noche mágica para celebrar el décimo aniversario de FASHION. Una fiesta inolvidable en la que se han dado cita la elegancia y el talento, y en la que se ha hecho entrega de los Premios Talento Fashion 2022 a personas cuyas aportaciones han supuesto cambios muy positivos en el sector de la moda. Una noche única en la que el mundo de la moda se ha dado cita para brindar por los diez años de historia de la revista y como no, por todos los que quedan por venir. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

De Victoria de Marichalar a Eugenia Silva: el desfile invitados a la fiesta por el 10º aniversario de FASHION

Estos son los nombres de la moda que han triunfado en los Premios Talento Fashion 2022