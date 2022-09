Una mujer de Sevilla encuentra 500 euros estando en paro, lo da a la policía… ¡y se lleva una sorpresa de James Rhodes!

La historia de Estrella Yedra, una sevillana de 41 años en paro, la dio a conocer el miércoles la policía a través de las redes sociales. La mujer se presentó en la comisaría con 490 euros, teniendo muy claro que era lo que debía hacer: "Agente, me he encontrado este dinero en un parque infantil", les explicaba. "Por la forma en que viene envuelto, estoy segura que es de una persona que le hace más falta que a mi".

Porque sí, a Estrella, que vive en Rochelambert, un humilde barrio de Sevilla, también le hace falta el dinero: no cobra prestación de desempleo, únicamente cobra una ayuda social que recibe por su hijo. Pero ni por un momento pensó en quedarse con algo que no es suyo. Gracias a su buen gesto, la policía inició de inmediato a la persona a la que pertenecían los 490 y no tardaron en dar con ella: la legítima dueña es Carmen, una anciana de 87 años y movilidad reducida.

Ese dinero era la cuantía de la pensión de Carmen, quien lo había envuelto cuidadosamente tras cobrarla. De vuelta a casa, se le cayó del bolsillo sin percatarse de ello. No fue hasta que llegó a su domicilio cuando se dio cuenta de que lo había perdido. Gracias al "ejemplo de civismo y respeto a los demás" de Estrella, como señala en redes la propia policía, la anciana pudo recuperar su pensión.

Los agentes de la comisaría del Distrito Cerro Amate organizaron un encuentro para que fuera la propia Estrella quien le entregara su dinero a Carmen y, además, han anunciado que van a proponer a esta vecina la concesión de la Cruz al Mérito de la Policía Local. Este gesto que no cualquiera hubiera hecho parece haber servido de punto de inflexión en su vida, ya que en cuestión de horas empieza a ver la luz a su situación económica.

La sorpresa de Estrella fue mayúscula cuando vio una notificación en su teléfono. Había recibido un Bizum (una transferencia a través del móvil) de 490 euros, la misma cantidad que ella se encontró, y... ¡el remitente era el mismísimo James Rhodes! El pianista, afincado en España, vio su historia en los medios de comunicación y de inmediato quiso hacer algo especial por ellaz.

Pero la generosa determinación de Rhodes no se quedó ahí, ya que también inició una campaña para ayudar a Estrella a encontrar empleo. ¡Y lo ha logrado! Una empresa de limpieza ha ofrecido un contrato de un año a esta madre sevillana que está viendo en primera persona cómo la honradez recompensa. Una historia con final feliz para todos los protagonistas y una clara moraleja.