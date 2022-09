El nuevo sueño cumplido de Marc Gasol en España tras un año fuera de la NBA

Marc Gasol ha regresado a su hogar deportivo: el Básquet Girona por la puerta grande. El deportista ha sido el encargado de anotar la primera canasta de la noche, un triple nada más sonar el pitido inicial, adelantando así a los suyos en el marcador en este encuentro contra el Real Madrid, uno de los rivales más potentes de la competición. Un regreso con el que el hermano menor de Paul Gasol ha hecho historia, porque, desde que Marc Gasol abandonó la NBA en septiembre de 2021, en el horizonte se perfilaba volver a brillar en casa. Tras pasar media vida en Estados Unidos, donde residía junto a su mujer, Cristina Blesa, y sus dos hijos, el verano del año pasado regresó, con ellos de la mano, a España. Desde entonces, su sueño era jugar en el equipo que él mismo había fundado y del que era y es presidente, pero no era fácil: la Liga ACB no permitía que un "administrador o directivo de un Club" pudiera ser al mismo tiempo jugador.

VER GALERÍA

-Una novia de verde, una bonita masía, invitados de altura… Así fue la romántica boda de Marc Gasol

La Liga Endesa eliminaba el artículo de su reglamento que recogía esa incompatibilidad de cargos y el lunes el club inscribía a Gasol, que este miércoles ha lucido la camiseta con el mismo orgullo que llevaba la de los Lakers. Tras ser reconocido como mejor jugador defensivo de la NBA en 2013 y haber sido en tres ocasiones All Star, Marc tiene una fortuna estimada en unos 50 millones de dólares, según Forbes, por lo que su presencia en la liga española de baloncesto responde a un sueño: el de llevar a su equipo a lo más alto.

Eligió Girona para fundar su equipo de baloncesto en 2014 porque tiene un vínculo especial con la ciudad. Allí fue donde el extinto CB Girona lo fichó en 2006, gracias a lo que comenzó a brillar con luz propia y obtuvo su primer reconocimiento importante al ser nombrado mejor jugador de la ACB. Por eso, también Girona fue el escenario elegido para su boda con Cristina en 2013.

VER GALERÍA

Tras seis años de noviazgo, se daban el ‘sí, quiero’ en una masía situada en una antigua villa romana. Un lugar privilegiado en el que estuvieron acompañados de familiares y amigos como Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro, Fernando San Emeterio, Ricky Rubio y Sergio Llull. En total, unos 200 invitados presenciaron la bonita ceremonia civil y el cocktail posterior.

Justo un año después la pareja daba la feliz noticia de que esperaban su primer hijo. Sería una niña, Julia, que ahora tiene 8 años. Tres años después darían la bienvenida a su segundo hijo, Luca, de 5. Los dos son los mayores fans de su padre y por eso en 2020 protagonizaron un tierno vídeo sorpresa para animarlo antes de un partido con los Toronto Raptors.

VER GALERÍA

-Pau Gasol y Cat McDonnell esperan su segundo hijo y ya saben si es niña o niño

Es una de las pocas ocasiones en las que se ha podido ver a los niños, ya que el pequeño de los Gasol lleva su vida privada con gran discreción y no sube imágenes de ellos ni de Cristina a sus redes sociales, aunque la prensa lo ha fotografiado con ella en alguna ocasión navegando, una de sus grandes aficiones fuera de la cancha, junto a la pesca, los paseos en kayak y los ratos de desconexión en el huerto que tiene en su casa.

Desde que dejó la NBA, Marc Gasol disfruta de mucho más tiempo en familia y reconoce que la mayor parte de los fines de semana los dedica a fiestas de cumpleaños infantiles a las que son invitados alguno de sus hijos: "Me tengo que comer dos cumpleaños de media de los niños", decía con sentido del humor en noviembre en el podcast ‘El sentido de la birra’, de Ricardo Moya. “Lo que me da felicidad ahora es estar con mis hijos y con mi mujer, algo que no he podido hacer de manera constante ni habitual todo este tiempo”.