Dora Postigo deslumbra en San Sebastián con su debut como actriz de la mano de Paco León

Dora Postigo, hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, ha sorprendido en el Festival de San Sebastián, donde ha presentado su debut como actriz en la película Rainbow, dirigida por Paco León. Se trata de una adaptación libre y personal del clásico El mago de Oz en el que Dora Postigo encarna al personaje de Dorothy que en la versión de Hollywood interpretó Judy Garland. Paco León, que el viernes ya ejerció de presentador en la gala de inauguración de la 70ª edición del Festival, ha estrenado la película en el Velódromo, una sala de cine gigante con capacidad para casi 3.000 espectadores y una pantalla de 400 metros cuadrados. El actor y cineasta andaluz ha acudido acompañado de Dora y de buena parte del reparto del filme, en el que también actúan Carmen Machi, Carmen Maura, Wekaforé, Luis Bermejo y Hovik Keuchkerian, entre otros.

“Lo último que me imaginaba era protagonizar una película, Paco. No esperaba que me fueras a proponer eso cuando viniste a casa y me contaste el proyecto mientras te brillaban los ojos. Te digo la cruda verdad: seguirte es una maravilla”, ha afirmado en San Sebastián, donde ha recibido elogios por su interpretación por parte de crítica y público.

Dora ha viajado a San Sebastián en compañía de su novio, Miguel Martín de Bustamante, apodado Mitch, hijo de la periodista Marta Robles. También ha coincidido con Bárbara Lennie, la actual pareja de su padre, Diego Postigo, que estos días presenta tres películas en el Festival: El suplente, El agua y Los renglones torcidos de Dios, adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena. Lennie espera su primer hijo, que será el tercero para Postigo, de cuya unión con Bimba Bosé nacieron Dora, que tiene 18 años, y June, que tiene 11.

Rainbow, que brilla enriquecida con aportaciones de diferentes disciplinas artísticas como la música, la danza, la moda o las artes plásticas, narra el viaje de una joven que abandona su casa junto a su perro Totó para buscar a su madre, a quien no ha conocido porque desapareció cuando ella era un bebé. Con aires de road movie, la película recoge los encuentros de Dora con nuevos amigos -los equivalentes al espantapájaros, el hombre de hojalata y el león- y también con peligrosos enemigos que tratan de impedir por todos los medios que descubra el misterio de su pasado.

