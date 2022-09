Barbare Lennie presume de embarazo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián

Radiante, enfundada con un original vestido de capa blanco y presumiendo de embarazo, así ha reaparecido Bárbara Lennie ante los medios esta tarde en el Festival de Cine de San Sebastián. La actriz ha posado con el incomparable fondo del mar cantábrico para presentar su nueva película El suplente, un filme que compite este año en la sección oficial, dirigido por el argentino Diego Lerman y coproducido entre Argentina, Italia, México y Francia.

Ilusionada con la gran aventura de convertirse en madre por primera vez, tras seis años de amor junto al productor musical Diego Postigo, la actriz vive su mejor momento personal y profesional. La ganadora del Goya a mejor actriz en 2014 por su interpretación en Magical Girl está siendo uno de los rostros más aclamados este año en el Festival, ya que también forma parte del reparto de El agua, película que podrá verse en la sección Zabaltegi y Los renglones torcidos de Dios, un nuevo filme, adaptación de la famosa novela de Torcuato Luca de Tena, que se presenta en la sección Perlak bajo la dirección de Oriol Pablo y que llegará a la gran pantalla el próximo siete de octubre.

Fue a finales de 2016 cuando la actriz comenzó su relación con Diego Postigo, tres años después de que el realizador se separara de la desaparecida Bimba Bosé, madre de sus dos hijas Dora, de 18 años y June, de once. Sin embargo, la pareja no hizo público su amor hasta después de la muerte de la recordada hija de Lucía Bosé en 2017. Amantes de la discreción, tras adelantar ¡Hola! la noticia de su embarazo, este verano nos daban a conocer la noticia a través del perfil público de la actriz, que posaba mostrando su incipiente barriguita.

A pesar de su avanzado estado, la actriz no tiene pensado aún parar su agenda por el embarazo, se encuentra en plena forma a sus 38 años y luce más guapa que nunca. "¿Debería tomármelo todo con más calma? Pues no lo sé. Todo lo iré viendo. Lo que sí es cierto es que tengo mucha incertidumbre ahora, por el cambio de vida y por la manera de estar en el mundo", reconocía la actriz, aseguraba en una de sus últimas entrevistas en la revista Vogue. En relación al estupendo equipo que ha formado junto al también fotógrafo, de 48 años, y sus dos hijas, aseguraba al mismo medio “No me parece nada sencillo armar una familia donde tú estés feliz pero me apetecía, me ha costado, ha supuesto una inversión de tiempo, de amor y trabajo, y creo que es un gran deseo cumplido"

