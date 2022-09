La historia de amor de Bárbara Lennie y Diego Postigo, una discreta pareja que espera su primer hijo en común

La revista ¡HOLA! de esta semana publica la noticia más feliz para Bárbara Lennie y Diego Postigo. La actriz, de 38 años, y el realizador y fotógrafo, de 48, esperan ilusionados la llegada de su primer hijo en común. Un bebé que llenará de felicidad el hogar de la bonita familia que ha formado la pareja junto a las hijas que Diego tuvo con la recordada Bimba Bosé, Dora, de dieciocho años, y June, de once, por las que la estrella de Magical Girl siente verdadera adoración.

La gran familia que han formado junto a las hijas de él y Bimba Bosé

Bárbara y Diego viven una bonita historia de amor que dura ya casi seis años. Se conocieron a través del hermano de él, el fotógrafo de moda Gorka Postigo, y comenzaron a salir a finales de 2016, tres años después de que Diego Postigo se separase de Bimba Bosé. Pero su relación no salió a la luz hasta abril de 2017, meses después de que falleciera la sobrina de Miguel Bosé por un cáncer de mama. Su fallecimiento supuso para todos un golpe durísimo. "Fue una tragedia terrorífica". "De esas cosas que deseas que no le pasen a nadie, ¿no? Para unas niñas, perder a su mamá es de las experiencias más duras que existen", recuerda con dolor en una entrevista para Vanity Fair. " Para mí... De repente me vi allí y me dije: ‘Ostras, ¿qué está pasando? Ha sido un viaje intensísimo".

Durante todos estos años Bárbara ha intentado que las hijas de Diego vieran en ella a un apoyo y una buena compañera para compartir este difícil viaje que a veces es la vida. Ha tratado de darles todo el cariño, estando ahí cuando ellas la han necesitado y sabiendo respetar sus tiempos. "Somos tan poco convencionales...Dora es muy mayor, entra, sale. June, una niña, con su universo", asegura. "En este caso concreto, en el que ha habido tantas cosas alrededor, el drama, los duelos y los procesos de cada uno... hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para entendernos. Eso nos ha ido conformando como familia. Hay mucho amor, si no, ¿qué necesidad?". La artista reconoce en la citada publicación que desde hace algo más de año y medio "podemos decir que estamos todos bien".

Bárbara Lennie y Diego Postigo no solo han formado una gran familia, sino que son un ejemplo de conciliación de la vida laboral y familiar. La actriz y el realizador son tan felices y están tan unidos que en algunos momentos no se han separado ni por cuestiones laborales. La pareja presentó hace dos años en el Festival de Cine de San Sebastián Hermanas, el primer de los seis capítulos que componen la serie de televisión Escenario 0, que dirigió Diego Postigo para HBO. Se trata de una serie que lleva seis obras del teatro contemporáneo español a la plataforma televisiva y en la que Lennie compartió protagonismo con Irene Escolar. No era la primera vez que trabajaban juntos, ya lo hicieron en varios cortometrajes Otro de esos sueños tuyos y Actriz en promoción.

Estreno de su película en el Festival de an Sebastián

La ganadora del Goya se prepara ahora para el estreno Los renglones torcidos de Dios, la esperada adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena, dirigida por Oriol Paulo, en la que compartirá reparto con Eduard Fernández y que llegará a los cines el próximo 7 de octubre. Este cinta será uno de los grandes reclamos del próximo Festival de San Sebastián y en el que tal vez veamos a la actriz presumir de embarazo.