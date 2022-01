Dora, hija de Bimba Bosé, y Mitch, hijo de Marta Robles: una pareja muy 'rockera' con un futuro prometedor

El amor y la admiración son claves para que una relación funcione, pero si además compartes gustos e intereses, estás muy cerca de formar un tándem perfecto. Eso es lo que le sucede a Dora Posigo y a Miguel Martín de Bustamante, al que todos conocen como Mitch. La hija de la recordada Bimba Bosé y el hijo de Marta Robles están muy enamorados pero tienen, además, una fuerte conexión y es su pasión por la música y la interpretación. Dora, que cumplirá 18 años en abril, y su novio, que ya es mayor de edad, están totalmente volcados con su faceta artística y así lo demuestran con los diferentes proyectos en los que se han embarcado.

VER GALERÍA

Como buenos representantes de la 'Generación Z', se muestran muy activos en sus redes sociales y suelen compartir fotos y vídeos de su día a día. También les vemos derrochando amor, como en esta imagen que ha publicado Dora. Se trata de un selfie que se hicieron con su teléfono móvil frente al espejo de un ascensor. Dora, que recientemente nos sorprendió con un radical cambio de look y se ha teñído de naranja fosforito, y Mitch, con su pelo revuelto, posaron así de cómplices y enamorados. Además, llevaban unas originales gafas de sol y llamativos estilismos: con un abrigo animal print y cazadora de cuero. ¡Parecen dos estrellas de rock! De hecho, muchos de sus fans les han comparado con Sid Vicious, el que fuera bajista de los Sex Pistols, y su novia Nancy. "Hacen muy buena pareja", "Sois fantásticos", "¡Qué buena foto!", "Los niños más bonitos", "¡La pareja del año!", "Guaposssss", han comentado al verles.

VER GALERÍA

La mayor de las dos hijas que Bimba Bosé tuvo con el realizador Diego Postigo ha debutado como actriz en su primera película, Rainbow, donde se ha puesto a las órdenes de Paco León. "Creí que el día nunca llegaría. Parece mentira que ya han pasado dos años desde que llegó @pacoleon a proponernos esta locura. Gracias Paco por creer en mi y abrirme este camino repleto de personas maravillosas. Gracias por meter tanto arte con el que sentirme arropada. Y sobre todo gracias a la música por traerme hasta aquÍ", escribió tras formas parte de este proyecto que está basado en el clásico literario El maravilloso Mago de Oz y que se estrenará en Neftlix próximamente.

Dora también se ha convertido en una joven promesa de la música y está preparando el lanzamiento de su nuevo EP. "Sí, llevo anunciándolo seis meses pero soy una madre protectora y le ha llevado mas tiempo de lo esperado andar", ha escrito recientemente. La hija de Bimba Bosé ha empezado el año con muchas buenas noticias, ya que estuvo nominada a los Music Moves Europe Awards, que "premian a los artistas emergentes que representan el sonido europeo de hoy y de mañana". Dora fue la artista española que optó al premio (siguiendo los pasos de Rosalía, que también lo fue en su momento), aunque finalmente no se lo llevó. También está muy ilusionada con el que será su primer concierto internacional. Será el próximo mes de mayo en el The Great Escape Festival, prestigioso festival inglés que reúne a los nuevos talentos musicales de todo el mundo. "¡Por fin puedo anunciar con mucha ilusión que estaré tocando en Brighton en el The Great Escape Festival 2022. ¡¡¡¡Mi primer concierto internacional!!!! Muchas gracias por pensar en mi y gracias a @the_spanishwave por apoyarme", dijo emocionada.

VER GALERÍA

El mejor compañero

Mitch es el mayor de los dos hijos que Marta Robles tuvo con su segundo marido, Luis Martín de Bustamante, expresidente de Telefónica en Argentina y antiguo consejero de la compañía durante la etapa de Juan Villalonga. Tras pasar por varios grupos, en la actualidad forma parte de los rockeros The Boston Babies, con los que el pasado mes de diciembre ofreció un concierto en la sala Wurlitzer Ballroom, todo un templo para los amantes de este estilo musical en Madrid. Antes de todo ello, el hijo de Marta Robles jugó en las categorías inferiores del Aravaca Fútbol Club y compitió en varios torneos como skater, donde consiguió algunos premios. Su próximo show será el 12 de marzo en la sala Copernico (Madrid).

Al igual que su novia, Mitch también está probando suerte en el mundo de la interpretación. El año pasado debutó como actor y, curiosamente, lo hizo a las órdenes de su propia madre. Fue en el cortometraje La chica a la que no supiste amar, la adaptación cinematográfica que Marta Robles ha dirigido su novela homónima. Por otro lado, el novio de Dora Postigo participó en en otro corto estrenado el pasado verano: El amor amenazado, de Héctor Herce, uno de los creativos de la célebre productora Canada y director de videoclips de C.Tangana o La Mala Rodríguez, entre otros artistas. Además, Mitch ha realizado cameos en varios videoclips musicales, como el de Tu luz, de Ters, o el de la canción Bespoke, de Phonographe. Curiosamente, la dirección del segundo está firmada por Diego Postigo, el padre de Dora.

