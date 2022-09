La cantante Georgina anuncia el nacimiento de su primer hijo y ha elegido este nombre tan original

¡Ha llegado un nuevo bebé! Georgina, la artista venezolana autora de éxitos como Con solo una mirada, Supermujer o Rara, ha anunciado el nacimiento de su primer hijo. "Después de tanto esperar y esperar, al final tuvimos que desalojar a este cachorrito para que saliera a explorar el mundo. ¡Fueron dos días intensos de un parto titánico con un final natural y feliz!", ha escrito junto a esta foto tan bonita en la que la vemos luciendo una enorme sonrisa con su "muchachón de 4 kilos y 54 cm" dormido en sus brazos.

- Rafa Nadal: 'Necesito volver a casa, tengo cosas más importantes que el tenis que atender'

VER GALERÍA

"Si hay algo que me ha enseñado mi hijo antes de nacer, es que en la vida nada sale como lo planificas; así que hay que tener siempre una actitud positiva ante cualquier imprevisto. Solo así tendrás más posibilidades de llegar a tener finales tan hermosos como el nuestro", ha dicho la cantante y compositora, que dio a luz en el Hospital Regional Universitario Málaga. Además, ha desvelado el nombre tan original que han elegido: Lope.

Georgina ha querido darle las gracias a su pareja, el periodista, creativo publicitario y dramaturgo Carlos Zamarriego, el "padrazo y compañero de viaje en esta gran aventura". "¡Somos un equipazo! Después de ésta, lo que venga. Te zamo!", ha dicho emocionada. Y también a todos sus fans, "por estar pendiente, por vuestra ilusión desde el primer momento, por vuestros mensajes de cariño". "De verdad que me siento la persona más afortunada del mundo. Ahora desconectaré unas semanitas, por lo evidente. ¡Ah! No os había presentado: Mundo; Lope. Lope; Mundo".

- Enredo de Georginas: la cantante se toma con humor que la confundan con Georgina Rodríguez

VER GALERÍA

El recién estrenado papá ha utilizado su cuenta personal para compartir la primera foto con su bebé. "Pensaba que ibas a ser demasiado frágil, y el que se rompió fui yo cuando apareciste por primera vez. Verte nacer ha sido la experiencia más difícil, brutal y hermosa de mi vida. Acompañar a tu supermamá @georginamusica en todo este proceso ha sido un regalo. Prometo que estas manos torpes que te sujetan siempre estarán para ti. Málaga ya tiene otro boquerón. Bienvenido al mundo, Lope Zamarriego León", es el precioso mensaje que le ha dedicado.

- ¡Sorpresa! Ana de Armas llega a Venecia acompañada de su novio, Paul Boukadakis

VER GALERÍA

Nueva etapa

Durante estos meses, la cantante venezolana, que ha hecho colaboraciones con artistas como Pablo López, Manuel Carrasco o Vanesa Martín, ha estado compartiendo el día a día de su embarazo con todos sus seguidores. "Este año que empiezo será una auténtica aventura", dijo el pasado mes de julio al celebrar su 41º cumpleaños. Ha encontrado la felicidad junto a Carlos, con el que lleva saliendo varios años, y en varias ocasiones ha confesado lo afortunada que se siente. "Él es @carloszama_ y es el mejor dramaturgo que he conocido. No lo digo porque sea el primero que conocí y porque paso las 24 horas de casi todo el año a su lado, sino porque cada obra que escribe le sale del corazón, consigue emocionar, hacer reflexionar y sacar una sonrisa a todo el que ha tenido oportunidad de ver o leer algo suyo. Él me ha enseñado a amar el teatro tanto como la música", escribió.