Canales Rivera vuelve al trabajouna semana después su cogida

Buenas noticias para José Antonio Canales Rivera. El torero, sobrino del recordado Paquirri, ha regresado a su trabajo como colaborador de Sálvame tan solo una semana después de la cogida que sufrió el pasado 26 de agosto en la plaza de toros de la localidad manchega de Retuerta del Bullaque, donde reapareció en un festival taurino enmarcado por las fiestas patronales. Llegando en ambulancia a los platós de Mediaset, los compañeros de programa han recibido al diestro entre vítores y abrazos, muy preocupados por lo ocurrido en la plaza de toros. "Afortunadamente no necesito muleta y puedo andar despacito. Me está bajando la inflamación y ya doy menos la lata. Ya me puedo levantar, ducharme y cambiarme todos los días. Aunque no debiera, además soy yo quien voy a que me hagan las curas", ha confesado el que fuera concursante de Secret Story.

Canales, que ha reconocido ser "muy buen enfermo", ha explicado además que se pasa el día con las piernas levantadas para que no se le creen hematomas y baje la hinchazón. "Ahora no tengo dolor, pero es por los medicamentos", ha dicho el torero en su programa, donde ha contado también que le han dado 40 puntos de sutura. Recordando las otras veces que ha sufrido un percance parecido mientras toreaba, en los años 1997 (en Pamplona), 1998 (en el campo) y 1999- 2000 (Portugal), José Antonio ha expresado que quizá por la edad que tiene ahora pero cree que las veces anteriores no las vio tan graves como ahora. "No las vi tan duras como ahora me ha parecido. No recuerdo si tantos puntos, pero sí que me pusieron muchos", ha dicho en Sálvame, donde además ha comentado que verse en el espejo no le da impresión porque al estar expuesto a tanto peligro está acostumbrado.

"La verdad que soy un hombre afortunado porque con 48 años los toros me siguen cogiendo. Lo que quiero decir es que con mi edad me siento que todavía estoy activo y puedo disfrutar de lo que me gusta", ha dicho el torero, que además ha reconocido que nunca se ha parado a pensar en si le podría pasar algo parecido a lo que le ocurrió a su tío en 1984 en Pozoblanco. Con los puntos todavía puestos, el torero además ha contado que le han invitado a reaparecer el próximo día 8 de septiembre junto a Morante y El Capea en Béjar y que va a hacer "todo lo posible" por acudir a la cita. "Para mí es como un regalo", ha reconocido el diestro.

Muy preocupado con su recuperación, su tío Antonio Rivera ha explicado al programa de Telecinco que están todos muy pendientes de su sobrino porque aunque "está todo perfecto" fue un susto muy grande en el que Canales podría haber perdido sus partes nobles. "Estamos acostumbrados a estas noticias, que además nos traen recuerdos", ha comentado el hermano de Paquirri.