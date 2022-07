Nuevos frentes para Olga Moreno: de su ausencia a en la gran final a su desencuentro con Ana Luque

Loading the player...

"Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora", con estas palabras para la agencia Europa Press, Olga Moreno expresaba su descontento al no ser ella la encargada de entregar el cheque al próximo ganador o ganadora de Supervivientes 2022, pero la sevillana ha dejado en el aire su posible asistencia a la gala final y todo apunta a que el motivo tiene que ver con sus desavenencias con el presentador del formato, Jorge Javier Vázquez. Por si esto fuera poco, ahora se suma un nuevo frente para la que fuera la pareja de Antonio David Flores: su gran amiga, Ana Luque, ha hecho unas duras declaraciones sobre ella para la revista Lecturas, con las que se ha mostrado profundamente decepcionada. ¿Quieres conocer cuáles son los nuevos frentes abiertos de Olga Moreno? ¡Dale al play!

