Ana Obregón regresa con su padre a la casa en Mallorca que él construyó hace 50 años

Ana Obregón ha comenzado la temporada estival. La actriz y presentadora ha puesto rumbo a Mallorca para disfrutar de unos días de descanso junto a su padre en la casa familiar en la Costa dels Pins en la isla balear. La intérprete compartía una imagen sonriente y en la mejor compañía abrazando a su padre, Antonio García, de 96 años. "Papá y yo", comienza su post en el que comparte varias imágenes junto a su progenitor en un idílico enclave como es su residencia junto al mar.

-Ana Obregón recuerda a su madre con una misa rodeada de su familia

VER GALERÍA

"Me estoy aprovechando de ti estos días Papá, no paro de besarte y achucharte. Un poco salvaje por mi parte mi presencia sin casi nada de maquillaje y sin peinar. Pero con mucho amor. Aunque se que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices", señala con nostalgia la actriz, que se ha refugiado en el cuidado de su padre tras perder a su hijo y su madre. "Solo quedamos los dos" y "amor de hija", añade como hashtags en el post. A su cabeza vienen recuerdos como los veranos que pasaba con su hijo en Mallorca en la que era la casa favorita de Aless o las estancias con su madre en esta residencia que construyó su marido Antonio hace más de 50 años.

VER GALERÍA

Unos días que está aprovechando también para escribir el ibro que le prometió a su hijo Aless. "Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar. Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón", comparte Ana junto a una foto desde su habitación con vistas al Mediterráneo. "Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo. Por eso las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas paginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su Fundación para investigar el cáncer", señala mientras asegura que lleva un mes trabajando en él. Un "doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo", y cuyos fondos irán a parar a la fundación, como ese era su deseo.

VER GALERÍA

Ana Obregón ha regresado a Palma de Mallorca después de un viaje que hizo a Ibiza con motivo del cumpleaños de su amigo Armando Raúl. La actriz que afortundamente no pierde la sonrisa publicó un divertido baile con el que logró hacer sonreír a sus seguidores. "Llevo dos años compartiendo mi dolor con todas vosotras y a veces me dan ganas de pediros perdón. Pero os agradezco de corazón que me acompañéis en mi duelo. Por eso hoy quería que os rierais un poco, como lo consiguió mi amigo Armando Raúl conmigo en Ibiza al intentar hacer este baile que nos salió tan desastroso".

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Ana Obregón, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!