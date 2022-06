Ana Obregón se adentra en la escritura para cumplir uno de los últimos deseos de su hijo

Ana Obregón está inmersa en uno de los proyectos más emocionantes de su vida. La actriz ha explicado a través de sus perfiles sociales que está preparando el lanzamiento de su primera novela. Sin embargo, esta idea no era originalmente suya, sino que ha recogido el testigo de su hijo Aless, que comenzó este libro durante su estancia en el hospital, pero, que a causa de su triste fallecimiento, no pudo terminar. "Se lo debía a mi hijo. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón", ha confesado la presentadora sobre el gran sueño del joven empresario que se vió truncado por la enfermedad. Un proceso de creación que es el eje principal de su vida en estos momentos y para el que espera poder estar a la altura. "Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo".

El chico de las musarañas pone nombre a esta obra llena de sentimientos. A través de sus páginas Aless Lequio quería dar a conocer al mundo como es la experiencia de un paciente de cáncer al mismo tiempo que exploraba su faceta más creativa. Unas palabras que a buen seguro pueden ayudar a muchas personas que pasen por este duro trance así como a sus familiares. De la misma manera, la popular bióloga ha declarado que todo lo recaudado con la venta de los ejemplares irá destinado a la Fundación que se creó en honor de su hijo en la que se ayuda a niños y jóvenes que son diagnosticados con la misma enfermedad. Un momento muy significativo que no habría sido posible sin la inestimable ayuda de su amiga Susana Urribarri que se ha convertido en su mejor apoyo en los últimos tiempos.

El trabajo está siendo una de las mejores vías de escape para Ana en estos momentos tan dolorosos. Entre sus nuevas aventuras profesionales destaca su participación como jurado ocasional en el programa musical Mask Singer, donde hace un divertido tándem con Javier Calvo y Javier Ambrossi intentando averiguar qué rostro conocido se esconde debajo del disfraz. Esta buena sintonía le ha llevado a ser coach confirmada para la tercera temporada del espacio televisivo. Pero, si hay algo que llena de entusiasmo a sus seguidores es la producción de su serie autobiográfica. Una ficción que supone su regreso a la pequeña pantalla, ya que ella misma será la protagonista de las escenas de los acontecimientos más recientes, y, que dada a su intensa vida, promete dar mucho de lo que hablar.

Porque si hay algo de lo que no cabe duda es que la celebridad es todo un ejemplo de superación y constancia. Demostrando que siempre se puede sacar fuerza de flaquezas. Tras el prematuro fallecimiento de su hijo en mayo de 2020, vino la muerte de su madre, con la que se encontraba muy unida, tan solo un año después. Como la familia es uno de los pilares de su vida se encuentra volcada en el cuidado de su padre, que ha sufrido algún que otro percance de salud recientemente por su avanzada edad, pero, que, al igual que su hija, pone una sonrisa a la vida. Junto a él comparte tiernas imágenes en las que se les ve disfrutando de su mutua compañía, tanto en la rutina, como en los días más señalados como el 96 aniversario de su progenitor.