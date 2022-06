Lucía Pombo da pistas sobre su vestido de novia y su luna de miel

Loading the player...

¡La cuenta atrás para la boda de Lucía Pombo ha comenzado! La influencer se casará en Segovia con Álvaro López Huerta en poco más de una semana, el próximo 25 de junio, y aunque ella asegura que no está nerviosa, sus seguidores están deseando verla vestida de novia. La hermana de María y Marta Pombo ha revelado, en un evento promocional de la marca Mar de Frades, uno de los secretos mejores guardados sobre su enlace: cómo será su look nupcial. Además, ha dado algunas pistas sobre su luna de miel, que se ha visto fuertemente influenciada por las telenovelas, y ha dedicado unas bonitas palabras a su chico. Dale al play y no te lo pierdas.

-La 'loca' despedida de soltera de Lucía Pombo, organizada por sus hermanas ¡y con secuestro incluido!