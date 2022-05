Raquel del Rosario, feliz por la nueva relación de su ex Fernando Alonso La cantante se ha alegrado de que su exmarido, de quien se separó en diciembre de 2011, esté de nuevo enamorado

Fernando Alonso ha vuelto a enamorarse. El piloto de Fórmula 1 sonríe de la mano de la periodista austriaca Andrea Schlager, con quien presume de recién estrenado noviazgo. Ambos han hecho oficial su romance al compartir sus primeras fotos juntos durante el último Gran Premio de Fórmula 1. "Gracias Miami, nos vemos el año que viene con aún más ganas y mejor”, escribía el piloto junto a varias fotografías junto a su nuevo amor. Una noticia que ha entusiasmado a sus amigos, seguidores y a una persona de vital importancia en la vida de Alonso, su exmujer Raquel del Rosario.

La exvocalista de El Sueño de Morfeo mantiene una excelente relación con el deportista y se alegra de los triunfos y de las buenas noticias de su ex. La cantante ha comentado la foto de Fernando y Andrea y les ha mencionado a los dos junto a un icono de una carita con los ojos en forma de corazón. Recordemos que Raquel y Fernando Alonso anunciaron el fin de su matrimonio en diciembre de 2011 después de cinco años de unión y ya entonces quisieron destacar que se trataba de una ruptura amistosa. "Fer seguirá ocupando un lugar especial en mi corazón y sé que yo en el suyo también", declaraba la cantante poco después de su separación. Ha pasado más de una década, en la que ambos han rehecho sus vidas, pero tal y como dijeron su amistad y el cariño permanece intacto.

"Desde que nos separamos fue como un click en la cabeza de los dos. La relación mejoró un 200%", contaba el piloto en el programa Planeta Calleja. "Hablamos muy a menudo, cada semana", señalaba el asturiano sobre la relación con su exmujer. "Le pido muchos consejos, también profesionalmente, como cuando me fui de Ferrari", añadió. Tan buena es la relación que mantienen que el piloto no ha dudado en visitar a Raquel en Los Ángeles. "Cualquier persona que esté conmigo tiene que entender que tenemos esta relación de amistad muy, muy sincera", confesaba a Jesús Calleja mientras le explicaba que no cree que esto suponga un problema para la persona que esté con él.

Raquel del Rosario se ha mostrado encantada con la nueva ilusión de Fernando, la periodista austríaca Andrea Schlager, con quien se mostraba hace unos días por primera vez en público. ""Deslumbrantemente bella", comentaba el piloto en una de las publicaciones de Andrea, una prestigiosa y conocida comentarista deportiva en Austria y quien le ha devuelto la sonrisa al asturiano tras su ruptura con la modelo italiana Linda Morselli después de cinco años de relación. La reportera recorre el mundo para cubrir todas las carreras del circuito de Fórmula 1 y también del Mundial de MotoGP para la televisión de su país. De hecho, hace una semana estuvo de visita en nuestro país, concretamente en el Circuito de Jerez. "¡Bravo! ¡Y más guapa que nunca en España" fue el cariñoso mensaje que le dejó Alonso antes de hacer oficial su noviazgo.