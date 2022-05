Barbara Mirjan, la inesperada (y muy buena) fotógrafa de Genoveva Casanova

"Y por fin… ¡La Feria!", exclamaba una radiante Genoveva Casanova al poder disfrutar de nuevo en Sevilla de una de sus fiestas más emblemáticas, después de dos años de parón por culpa de la pandemia. Vestida para la ocasión con el traje típico andaluz, en su caso de color blanco con lunares negros, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo derrochaba belleza y alegría en la colorida imagen que ella misma compartía este lunes. Con el rostro de perfil y aparentemente montada en un carruaje tirado por caballos, a su espalda se apreciaba la imponente portada inspirada en el edificio regionalista del Hotel Alfonso XIII que estos días se ha levantado en la capital hispalense. Sin duda una bella instantánea, aunque lo más curioso llegaba cuando la propia mexicana desvelaba quien era la autora de la misma: Bárbara Mirjan, la actual pareja de su exmarido y con la que se lleva de maravilla.

Genoveva Casanova y sus hijos acompañan a Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la Semana Santa sevillana

VER GALERÍA

La novia del jinete era por tanto la que había hecho de fotógrafa improvisada de Genoveva, demostrando a la vez que no se le da nada mal lo de retratar a personas o inmortalizar una escena. Se deduce por tanto que ambas han vuelto a coincidir en una cita importante y con muy buena sintonía, algo que viene sucediendo durante los últimos tiempos en diferentes ocasiones. De hecho, hace poco más de dos semanas, la ex del duque de Arjona se unía a este en las celebraciones del Jueves Santo en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. Allí estaban Luis y Amina, los hijos que tuvieron durante su matrimonio, y también acudía Bárbara Mirjan, la novia del conde de Salvatierra. Completamente de negro, las dos mujeres charlaban distendidamente a las puertas del abarrotado templo antes de entrar todos juntos. Ya en el interior, participaron del tradicional besamanos y colocaron una bonita corona de flores en honor a la recordada Cayetana Fitz-James Stuart.

Genoveva Casanova y Jaydy Michel, dos 'comadres' inseparables al sol de Sotogrande

VER GALERÍA

A finales del pasado noviembre, veíamos también juntas a Genoveva Casanova y Bárbara Mirjan en el que era un gran día para Cayetano Martínez de Irujo, su vuelta a la competición hípica. El hijo de la duquesa de Alba participaba en la octava edición de la Madrid Horse Week y evidenciaba su plenitud de forma, después de un complicado año donde tuvo que hacer frente a su undécima operación por una obstrucción intestinal. Como testigos de su reaparición estaban ellas dos, que no solamente se encontraban en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, donde se celebraba el evento, sino que no dudaron en sentarse juntas y conversar de manera cómplice. Ahora han vuelto a quedar para no perderse la magia de la Feria de abril, algo que la mexicana está viviendo con intensidad al formar parte este domingo de la exhibición de los Enganches de la Maestranza. "Un recuerdo inolvidable. Gracias a todos mis amigos por ayudarme a que este día sea más que perfecto", se congratulaba.

Genoveva Casanova, preciosa con su mantilla y un vestido verde aguamarina

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.