Genoveva Casanova y Bárbara Mirjan disfrutan juntas del regreso de Cayetano Martínez de Irujo a las pistas

Es un gran día para Cayetano Martínez de Irujo que vuelve a la competición hípica después de un complicado año en el que el jinete ha tenido que hacer frente a su undécima operación por una obstrucción intestinal. En esta octava edición de la Madrid Horse Week ha demostrado que ya se encuentra en plena forma y testigo de ello han sido dos de las mujeres más importantes de su vida. Genoveva Casanova, su exmujer y madre de sus hijos, Luis y Amina, no ha faltado a la cita, como tampoco lo ha hecho Bárbara Mirjan, su pareja y mayor apoyo en todo momento. No solamente han coincidido en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, donde se celebra el evento, sino que las dos mujeres no han dudado en sentarse juntas y conversar mostrando una estupenda sintonía.

Había muchos más amigos de Genoveva en esta gran cita ecuestre, como Jaydy Michel y Astrid Klisans con las que también se le ha visto hablando y disfrutando juntas del torneo, pero la que fuera nuera de la duquesa de Alba también ha querido unirse a Bárbara mientras transcurría la competición. Cayetano, agradecido por la presencia de ambas se ha acercado a hablar con ellas después de participar en esta segunda jornada del torneo. Así hemos podido verle bromeando con Bárbara, que trataba de colocarle una gorra que él aceptaba de buen grado pese a que si algo no lucía en ese momento era el sol. También ha estado hablando con Genoveva, que se encontraba en ese momento junto a Astrid Klisans, esposa de Carlos Baute y también una gran apasionada de la hípica. Después se han sentado los tres juntos mientras compartían risas y mostraban una gran complicidad.

Cayetano Martínez de Irujo también participó el viernes en el Trofeo ¡HOLA!, una prueba con saltos de 1,45 metros de altura, que ha ganado el jinete alemán David Will. Tras celebrarse el Trofeo ¡HOLA!, a lo largo del fin de semana se disputarán las copas del mundo de salto y doma clásica, el torneo más importante de doma vaquera y la clásica exhibición de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. Además, al finalizar esta edición, la infanta Elena, que siempre suele apoyar esta cita ecuestre, recibirá el Premio Madrid Horse Week 2021, de que habla en las páginas de nuestra revista. La hermana mayor de Felipe VI ha sido elegida por el Patronato de la Fundación MHW y el Comité Organizador para esta distinción con la que se resalta su trayectoria como amazona y su contribución a la hípica, pasión que han heredado de ella sus dos hijos.

En estas dos jornadas, también ha disfrutado de la hípica Marta Ortega, que ha acudido con su marido Carlos Torretta, y sus dos hijos, Amancio y Matilda. Esta edición de la Madrid Horse Week ha tenido un gran éxito de convocatoria teniendo en cuenta que el año pasado tuvo que ser cancelada debido a la pandemia. Mar Saura, Agatha Ruiz de la Prada, o la expresidenta de la Comuniad de Madrid, Esperanza Aguirre, han sido otros de los rostros conocidos que no han faltado a la cita.

