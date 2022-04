El futbolista Eric Abidal, de nuevo en el centro de la polémica por su trasplante de hígado

El caso del trasplante de hígado al que se sometió el futbolista Eric Abidal en 2012 suma una revelación que alimenta de nuevo la polémica. Un informe de toxicología enviado al juzgado de Barcelona, del que informa El Confidencial, revela que el exfutbolista del Barça y la persona que le donó parte del hígado, conocida como Gerard Armand y de quien se dijo que era su primo, no son familiares. Esta prueba se realizó en el marco de la investigación de un presunto caso de tráfico de órganos que afecta a Sandro Rosell, expresidente del Barça, Juanjo Castillo, ex asesor técnico de deportes profesionales del club, y el propio Abidal.

En un comunicado, el abogado de Sandro Rosell, Pau Molins, ha salido al paso de estas nuevas revelaciones, asegurando que él no tuvo nada que ver en la gestión del trasplante y que la prueba no se puede considerar como concluyente. "No puede aseverarse, de forma temeraria y torticera como apuntan algunos medios y que contradice cuanto señala el propio informe, que los Sres. Armand y Abidal no guardan relación de parentesco alguna, dado que ha quedado acreditado que las pruebas realizadas a tal efecto son incompletas pudiendo el Juzgado continuar con otras nuevas como sugiere el propio Instituto Nacional de Toxicología", indica el comunicado. El abogado ha puntualizado que el informe de toxicología, remitido al juzgado de Instrucción 28 de Barcelona en fecha 9 de febrero, en sus conclusiones señala que "para hacer este estudio de parentesco, las muestras analizadas no son las más idóneas, ya que como se ha indicado en el apartado de resultados, los perfiles genéticos obtenidos son parciales debido a la degradación genética que sufren los tejidos biopsiados cuando son introducidos en los líquidos conservantes".

Se han referido también a esta noticia la exmujer del deportista, Hayet, y la hija mayor de este, Meliana, de 18 años. “Me parece vergonzoso que después de tanto daño causado a mi padre y a mi familia se sigan difundiendo mentiras sobre el trasplante de mi padre” indica Meliana, asegurando que no quiere que su familia se enfrente a estas informaciones de manera constante. De igual manera se manifiesta Hayet que califica de falsas estas noticias.

Cronología del caso

Fue en 2011 cuando Abidal, que jugaba entonces en el Barça, fue intervenido de un tumor en el hígado, operación que fue un éxito. Sin embargo, en 2012 recae en su enfermedad y se determina que necesita un trasplante urgente. Se informa entonces de que su primo Gerard le donará parte del suyo. En aquellos momentos Sandro Rosell era presidente del club azulgrana (asumió el cargo en 2010). En 2013, el deportista abandona el equipo y se marcha al A.S Mónaco, donde juega un año, antes de marcharse al Olympiacos. En diciembre de 2014, Abidal se retira de los terrenos de juego.

En 2017 se detectan supuestas irregularidades en el trasplante de hígado de Abidal, en el marco de una investigación a Sandro Rosell por supuesto blanqueo de capitales. En las conversaciones grabadas por las autoridades, Rosell y varios colaboradores reconocerían supuestamente el presunto delito de tráfico de órganos, lo que llevó a la apertura de un caso. La Justicia catalana solicita entonces una comisión rogatoria a Francia, pero no recibe respuesta y archivan el caso. La Fiscalía de Barcelona solicita su reapertura en 2018, año en el que Abidal regresa al Barça como nuevo secretario técnico del club, después de que se publique una conversación que incriminaría a Rosell.

En ese año, la Organización Nacional de Trasplantes inició una investigación interna sobre el proceso, tal y como informó EFE, y señaló que Abidal estuvo en lista de espera para trasplante de donante fallecido, pero que, ante la progresión de su enfermedad, el equipo médico consideró la opción de un trasplante hepático de donante vivo. Aseguró que las identidades de donante y receptor y el parentesco entre ambos fueron comprobados documentalmente en el hospital, primer filtro que la ley contempla para la donación de vivo. Y que, aunque la legislación no exige que la donación entre vivos tenga que producirse en el ámbito familiar, al conocerse la relación de parentesco con el donante, ésta se verificó documentalmente. "En el Hospital Clinic consta acta de nacimiento y libro de familia tanto del donante como del receptor, de los que se deduce que son primos hermanos", apuntó la ONT.

LA ONT señaló que “dada la gravedad extrema de los hechos denunciados" y teniendo en cuenta que sus competencias se limitan al ámbito clínico-sanitario, se personaría como acusación particular en el supuesto de que la jueza decidiera reabrir el caso y se pondría a disposición de las autoridades para lo necesario. El 30 de enero de 2019 la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ordena la reapertura del caso tras estimar los recursos que plantearon la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona de cerrar la instrucción de este procedimiento de forma definitiva tras considerar que hay indicios de delito y que deben practicarse las diligencias reclamadas por el Ministerio Público y la Organización Nacional de Trasplantes para verificar que el trasplante de Éric Abidal se realizó de manera legal.

