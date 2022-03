Inolvidable Rocío Dúrcal: la conmovedora carta de Carmen Morales a su madre en el 16º aniversario de su muerte

Resulta imposible olvidarse de Rocío Dúrcal, una estrella que sigue brillando con luz propia en el firmamento de lo que nos ha regalado la música española a lo largo de la historia. Una artista irrepetible que, ya desde muy pequeña, supo cautivar a varias generaciones y llegar a ser toda una ídolo de masas durante décadas tanto dentro como fuera de nuestro país. Si los fans la recuerdan con enorme cariño y tienen muy presente su legado en forma de películas y canciones, qué podemos decir de los que conocieron de cerca a la excepcional cantante y actriz. Su hija Carmen Morales es una de esas personas que siente como nadie la ausencia de Marieta, como la llamaban en su círculo más íntimo. En el 16º aniversario de la muerte de la 'reina de las rancheras', la mayor de sus descendientes ha escrito una conmovedora carta dirigida a su madre y rescataba del álbum familiar una bonita imagen juntas del pasado.

"¡Hola mamita! 16 años hace hoy que te fuiste y cada vez te echo más de menos", comienza diciendo Carmen con gran ternura, confesando lo mucho que extraña a su progenitora. "Cuántas cosas me gustaría contarte y pedirte consejo...", prosigue. "Pero bueno, haré como siempre: cerraré los ojos y hablaré contigo, te abrazaré y nos reiremos juntas, o lloraremos... Todo lo que podemos hacer en sueños", añade en alusión a las gran complicidad que había entre ellas. "Seguirás siendo mi luz, la que me guía en todo momento. ¡Te quiero!", concluye en su emotivo texto donde declara el "amor eterno" que siente por la mujer que la trajo al mundo y la enseñó todo. El sentido homenaje a Rocío Dúrcal por parte de la que era su niña podría tener continuidad en un futuro no muy lejano, gracias al proyecto que viene preparando desde hace tiempo con mucho mimo la familia de la artista.

Así lo contaba la propia Carmen Morales junto a su hermana Shaila el pasado octubre, cuando desvelaban -sin llegar a dar excesivos detalles- lo que estaban planeando hacer para rendir un tributo por todo lo alto a la genial artista. "Hay muchos tesoros que ella nos dejó y sería muy bonito compartirlo con la gente", explicaban con una gran sonrisa en el rostro. Al parecer, su madre era una mujer a la que, además de cantar y actuar, le apasionaba escribir y dibujar. En este sentido, revelaban que Marieta tenía varios diarios que ahora se convertirían en un material inédito de valor incalculable para revivirla como nunca antes se había hecho. "Pasaba muchas horas viajando por el mundo" y, cuando se bajaba del escenario antes de subirse a otro, tenía tiempo para "pensar y reflexionar sobre sus momentos, vivencias y sentimientos" más personales, afirmaban.

