Paula Badosa y Juan Betancourt, los desafíos televisivos de una pareja de moda

Son la pareja del momento. Juan Betancourt y Paula Badosa forman un tándem perfecto al que la suerte le sonríe en todos los aspectos. Desde que sus caminos se cruzaran y se hiciera pública su relación el pasado verano, el modelo y la tenista se han vuelto inseparables. "Better together (mejor juntos)", dicen. No dejan de hacer planes, escapadas románticas, celebraciones familiares... Además, han encontrado el uno en el otro un apoyo incondicional y comparten valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo duro como receta infalible para llegar tan lejos como se propongan, superándose a sí mismos. En medio de esta bonita etapa que atraviesan, ambos dan el salto a la televisión de manera simultánea con dos nuevos retos que permitirán descubrir sus facetas más desconocidas y personales.

La mirada de la tenista se encuentra puesta en Indian Wells, torneo de California (Estados Unidos) en el que ha asegurado divertida que "quizá dentro de unos años pueda pensar en casarme, por ahora, estoy esperando". Dejando a un lado sus planes personales con Betancourt, la deportista está centrada en su objetivo: revalidar su título en esta cita americana y ganar en poco más de un mes su primer Grand Slam en Roland Garros. Cada victoria que coseche le permitirá seguir escalando posiciones en el ránking WTA, en el que es séptima tras un año en el que ha protagonizado una meteórica evolución que le ha hecho ascender a gran velocidad desde el puesto 80 al top ten mundial. Mientras se centra en la competición, va a narrar la parte más personal de su trayectoria vital en el programa Informe+. Golpe Badosa.

Paula, que nació en Nueva York el 15 de noviembre de 1992 y se instaló con su familia en Gerona siendo una niña, ha revolucionado el mundo del tenis. Llegar a lo más alto, sin embargo, no ha sido un camino de rosas. Detrás de la estrella que es en la actualidad se encuentra una mujer valiente que ha conseguido dejar atrás los miedos, la ansiedad y una depresión para brillar con luz propia. En el citado espacio televisivo de Movistar+ narra su historia en compañía de personas de su entorno como el propio Juan, su madre, Mireia Gibert, su actual entrenador, Jorge García, o Lara Puig, la persona que le dio sus primeras lecciones de tenis.

Para la deportista, la pista en la que empezó a entrenar alberga sus mejores recuerdos. Además, habla con inmenso cariño de Marcelo Wieliwis, entrenador de origen uruguayo con el que jugaba de niña y al que considera su segundo padre. Al lado de este preparador que falleció en 2019 aprendió siendo pequeña que a esa edad lo importante no era ganar sino jugar bien y divertirse. Pero vio muy pronto potencial en ella y, consciente de la altura que iba a alcanzar la preparó para ser una jugadora agresiva y con buen saque. También la pareja de Marcelo, Lara, ha estado entrenándola durante largas temporadas y destaca la constancia y perseverancia que siempre la ha definido. En medio de este camino, Badosa tuvo que luchar contra una depresión que le hizo dejar de amar el tenis como lo hace ahora.

Las duras pruebas de Betancourt

Mientras que Paula vive con ilusión su participación en Indian Wells, su novio también está emocionado por su nuevo proyecto televisivo. Triunfa en la moda y ha desfilado de la mano de los diseñadores más prestigiosos en las pasarelas de todo el mundo, pero ahora Juan Betancourt sale de su zona de confort. Se sumerge en un nuevo reto que va a permitir al público no solo conocerlo más sino también hacerlo desde otra perspectiva. "Reí, lloré, sufrí, canté, bailé, pero sobre todo, disfruté", ha dicho de las emociones que ha experimentado como concursante de la segunda temporada de El Desafío, que se estrenará la noche del viernes en Antena 3, con Roberto Leal como presentador y un jurado compuesto por Santiago Segura, Juan del Val y Pilar Rubio, que toma el testigo de Tamara Falcó.

El modelo, que nació en 1990 y vivió hasta los 18 años en La Habana (Cuba), ha contado que aceptó participar en este espacio por su amigo Jorge Brazalez, que estuvo en la anterior edición y con el que vio el primer programa, quedando encantado con el formato. Betancourt, dice que aporta alegría, humor, ganas y mucho trabajo a las complicadas pruebas, en las que reconoce que le ha costado sacar un diez. Amante de los retos desde que era solo un niño, veremos al exconcursante de MasterChef Celebrity dar la mejor versión de sí mismo rodeado de compañeros como María Pombo, Omar Montes, Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva o Norma Duval, entre otros.

