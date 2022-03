Helena de Llanos, la nieta de Fernando Fernán Gómez que sigue sus pasos en el cine

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido hoy un legado "in memoriam" del escritor, actor, director de cine y gran dramaturgo Fernando Fernán-Gómez, fallecido en Madrid el 21 de noviembre de 2007. En el acto conmemorativo han estado presentes su hijo Fernando Fernán-Gómez, y su nieta Helena de Llanos, que han depositado en la Caja de las Letras la cartilla de la CNT de 1938 del prestigioso y laureado actor y la pluma con su nombre grabado que le regalaron al entrar en la Academia de la Lengua, así como un ejemplar de su libro El canto es vuelo.

El año pasado el actor y exmiembro de la Real Academia Española habría cumplido 100 años y su nieta continúa su importante legado en el mundo del cine. Helena de Llanos, directora, actriz y filóloga, estrenó el pasado 9 de febrero la película Viaje a alguna parte, una ficción que nos habla sobre la vida del autor y su compañera Emma Cohen, que contó con la participación de los actores Tristán Ulloa, José Sacristán, Juan Diego y la recientemente fallecida Verónica Forqué, intérpretes que colaboraron con el mítico actor en la película El viaje a ninguna parte, de 1986, dirigida por Fernán Gómez y que se llevó tres premios Goya a mejor película, mejor guion y mejor director. La película estuvo nominada al Premio Feroz Arrebato de No Ficción, una ceremonia que quiso rendir un homenaje a la protagonista de Kika tras su inesperado fallecimiento, al ser una de las últimas películas que protagonizó la actriz.

Helena es miembro una gran saga de artistas. Su madre, Helena Fernán Gómez, siguió la estela artística de sus padres, el afamado intérprete de más de un centenar de películas y la cantante María Dolores Pradera. Participó en títulos como Batida de raposas, de Carlos Serrano, y otros proyectos dirigidos por Fernán Gómez como la serie de TVE El Pícaro o las películas El viaje a ninguna parte y Pesadilla para un rico. El matrimonio del protagonista de La lengua de las mariposas y María Dolores Pradera tuvieron dos hijos, Helena y Fernando, pero su unión llegó a su fin doce años después de su boda. Después comenzó una historia de amor junto a Emma Cohen, a quien el actor conoció durante el rodaje de un episodio de la serie de TVE Tres eran tres, y se casaron en el año 2000, siendo para Helena de Llanos como una segunda abuela.

La nieta del actor escribió una carta para conmemorar el 70 aniversario de Cohen en la que dejó de manifiesto su cariño, aunque no fuesen familia. "Me llamo Helena de Llanos, soy nieta de Fernando Fernán Gómez y no llevo su apellido, también soy nieta de Emma Cohen y no llevo su sangre. Me gusta sentir que juntos formamos un triángulo familiar bastardo, tres puntas conectadas en el interior de la casa de mis abuelos, donde ahora vivo”, escribía la nieta del actor meses después de su fallecimiento en julio de 2016.

De Llanos estudió Filología Hispánica y completó su formación con un doctorado en Literatura y Cine en Estados Unidos y finalmente hizo una tesis sobre el cine participativo y comunitario. Entre sus obras literarias destaca el libro Teatro, en memoria del intéprete, y algunos de sus títulos son ¿Nos hablan los muertos?, Barbara Hammer se muere con dignidad o Noches de Ramadán. En los últimos años se ha dedicado a uno de los proyectos más importantes y personales hasta la fecha. Se instaló en casa de su abuelo para investigar a la memoria del prestigioso actor y director y a finales de 2020 comenzó a rodar Viaje a ninguna parte, una mezcla de documental y ficción para recrear la vida de sus abuelo, que se estrenó el pasado 11 de febrero.

