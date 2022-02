Álex González y María Pedraza, pura química en el estudio de grabación

Loading the player...

Su romance surgió entre cámaras, en la grabación de la segunda temporada de la serie Toy Boy de Netflix, y lo suyo se ha convertido en una relación cada vez más consolidada. Álex González y María Pedraza ya no ocultan su amor, y es que la complicidad entre los dos intérpretes no se pueden esconder. Álex ha compartido un vídeo en el que ambos aparecen en el estudio, grabando precisamente para Toy Boy, y ha retado a sus seguidores a adivinar a qué momento de la serie corresponde la escena. "Triana Marín y El Turco. ¿Alguien sabe que secuencia es?", ha comentado. La química que existe entre los dos actores es más que evidente en el vídeo, en el que intercambian miradas y muchas risas. Dale al play y no te lo pierdas.

