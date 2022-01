La increíble declaración de amor de María Pedraza a Álex González, ¡no te pierdas la respuesta del actor!

Loading the player...

Álex González y María Pedraza se encuentran disfrutando de su particular 'luna de miel' en las Islas Maldivas. La pareja de actores ya no oculta su amor y ambos se muestran más enamorados que nunca. Hasta el momento, no se han hecho ni una sola fotografía juntos, pero la declaración de la actriz a su chico vale más que mil besos. La protagonista de Élite y de Toy Boy ha compartido un vídeo en sus redes que ha causado furor entre sus seguidores. María aparece tumbada plácidamente en la playa y de repente vemos... Dale al play y no te pierdas el vídeo. Pero, lo mejor de todo, ha sido la contundente respuesta de él. Aquí, hay mucho amor.

- La emocionante felicitación de Shakira a su hijo Milan con la que demuestra que es un genio de la batería

- No te pierdas el baile más divertido de Soraya Arnelas con sus dos hijas 'que quita todas las penas'

- Evaluna sufre una caída en su sexto mes de embarazo y recibe los mejores cuidados de su enfermero Camilo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.