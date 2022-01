La emocionante felicitación de Shakira a su hijo Milan con la que demuestra que es un genio de la batería

Loading the player...

Este sábado 22 de enero, el hijo mayor de Shakira y Piqué cumplía 9 años. La artista le ha dedicado unas emocionantes palabras: "Milan, hoy en tu noveno cumpleaños miro hacia atrás y veo cuánto has crecido y cómo empiezas a florecer. Nunca dejas de sorprenderme. Lo amoroso y generoso que eres con tu familia y amigos. Los valores que ya defiendes a tan corta edad y el esfuerzo colosal que inviertes en todo lo que haces, se suman a tu talento y te hacen brillar con luz propia". Parece que el pequeño quiere seguir los pasos de su madre en la música. Si hace unos días, lo veíamos tocando el piano de forma genial, en esta ocasión Shakira ha compartido un vídeo de Milan a la batería derrochando estilo y talento. No es de extrañar que esté tan orgullosa de él: "Estoy orgullosa de quién eres y te amo con todo mi ser, de una manera imposible que solo una madre puede entender y que aún no se cómo describir". Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Así es Carlos García, el atractivo cuñado de Georgina Rodríguez que además es un prestigioso artista

- Las 'memorias de África' de Elsa Pataky a lo Meryl Streep con sus hijos, ¡entre safaris y elefantes!

- Evaluna sufre una caída en su sexto mes de embarazo y recibe los mejores cuidados de su enfermero Camilo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.