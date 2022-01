Evaluna sufre una caída en su sexto mes de embarazo y recibe los mejores cuidados de su enfermero Camilo

Loading the player...

"Hoy me caí y @camilo me cuida", Evaluna Montaner compartía este sábado un mensaje que ha dejado muy preocupados a sus millones de seguidores en todo el mundo. Y es que la artista se encuentra en su sexto mes de embarazo y la caída, por supuesto, ha sido un motivo de alarma. Para tranquilizar a sus fans, la venezolana ha publicado un vídeo en el que se ve cómo tiene dañada la rodilla, ¿y quién la está cuidando? Quien la cuida y la mima no es otro que el mejor de los enfermeros: su novio, Camilo, que está en todo momento a su lado y no se separa de ella. Evaluna está recibiendo cientos de mensajes de cariño en sus redes sociales. Muchos de ellos alaban también la ternura con la que el cantante colombiano la cuida. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

