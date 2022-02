No te pierdas el divertido baile de Shakira junto a esta 'inesperada' pareja que ha causado furor La cantante colombiana ha protagonizado una coreografía junto a una estrella del deporte americano

No es la primera vez que la cantante colombiana Shakira comparte un baile con sus seguidores y a los pocos minutos se ha vuelto viral. En esta ocasión, además de demostrar una vez más su marcado sentido del humor, la artista se ha visto acompañada por una estrella del deporte estadounidense que no ha dudado en seguir los pasos de baile de la cantante. Una inesperada pareja que ha revolucionado a los fans de Shakira, que además han podido descubrir una curiosa coincidencia entre la colombiana y el exjugador americano y que tiene que ver con el apodo con el que se les conoce a los dos. ¿Quieres saber de quién se trata? ¡Dale al play y no te pierdas el baile de Shakira y su sorprendente pareja de baile!

