Mar Flores despide el 2021 de gala solidaria con Dua Lipa como estrella invitada

Mar Flores tenía muy claro cómo quería pasar estas fiestas: "Con la gente que quiero y me quiere, y le he pedido a sus majestades los Reyes Magos un viaje con mis hijos. A ver si hay suerte", confesaba recientemente a ¡HOLA!. Para la modelo y empresaria, estar cerca de los suyos es lo más importante en estas fechas. Pero antes de despedir el año, Mar ha despejado un hueco en su familiar agenda para acudir a una última fiesta, la gala benéfica de UNICEF por LuisaViaRoma que se celebró el pasado miércoles en San Bartolomé.

El famoso Eden Rock, uno de los hoteles más populares de este paraíso caribeño, fue el escenario del evento, que incluyó una subasta benéfica de artículos de lujo con el objetivo de recaudar fondos destinados a la protección de niños de todo el mundo en situación de vulnerabilidad. Por la alfombra roja (o verde, en este caso) desfilaron personalidades como Dylan Penn, la guapísima hija de Sean Penn y Robin Wright, o los modelos Isabel Goulart, Jordan Barrett y Hana Cross -expareja de Brooklyn Beckham-, entre otros muchos. Leonardo DiCaprio tambrién habría estado presente, según afirman varios medios especializados, pero el actor ganador de un Oscar no posó ni se dejó captar por las cámaras. La estrella de la velada fue la cantante Dua Lipa, quien se encargó de amenizar la noche con una actuación que puso a bailar a todos los asistentes.

Invitada habitual en todo tipo de galas benéficas y eventos filantrópicos, Mar se ha mostrado feliz por haber podido acudir a esta fiesta. "Fué un privilegio acudir a la gala Unicef con la actuación especial de Dua Lipa. Gracias, LuisaViaRoma, por hacer posible este evento especial, ya que con los fondos recaudados en la subasta realizada anoche se salvarán más y más niños de todo el mundo", ha escrito en sus redes la modelo, repitiendo el comentario también en italiano.

De esta forma, Mar deja atrás un año en el que no han faltado los éxitos profesionales, como el reciente galardón que recibió por su trayectoria en la publicidad, ni el amor, de la mano del empresario mexicano Elías Sacal. Tampoco la polémica, debido a la divulgación de unas conversaciones telefónicas privadas atribuidas a la modelo, algo por lo que decidió emprender acciones legales. No obstante, tal y como confesó a ¡HOLA!, se despide del 2021 con una gran sonrisa y mirando hacia delante: "Me encuentro bien y tranquila. Al final, el apoyo de la gente que me quiere y que realmente me conoce es lo importante".

