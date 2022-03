La reacción de Mar Flores al escándalo de las grabaciones telefónicas

Tras la divulgación de unas conversaciones telefónicas en el programa Sálvame, atribuidas a Mar Flores, la modelo ha querido defenderse publicamente. Además de anunciar que tomará medidas legales, se muestra especialmente molesta después de que se mencionase a terceras personas por las que asegura sentir "un profundo respeto". La empresaria, de 52 años, afirma que nunca se ha visto en persona con el fotógrafo que ha difundido las grabaciones y que no ha compartido una cena con él su vida.

A continuación reproducimos el comunicado que Mar Flores ha difundido a través de sus redes sociales:

Mi abogado me recomienda no hablar puesto que está más que demostrado que todo lo que diga se puede manipular y lo que no diga inventar, pero si se involucra a otras personas no me puedo quedar callada:

1- Las declaraciones que está haciendo el paparazzi Jordi Martín González son exclusivamente para lucrarse, sin importar el daño que hace a otras personas, cosa que lleva haciendo durante años a otras personas conocidas y que puede comprobarse googleando su nombre.

2- Ya estoy curtida en esto y me defenderé en los tribunales, pero poner en mi boca declaraciones sobre otras personas son muy dañinas moralmente y totalmente falsas.

3- Nunca jamás en la vida hablaría mal de una mujer y menos aún de una amiga, todas ellas mujeres fantásticas, en concreto, María José Suárez, Nieves Álvarez y Mar Saura, todas ejemplo de mujeres emprendedoras, luchadoras, trabajadoras y estupendas madres de familia. Todo lo que ha dicho sobre ellas poniéndolo en mi boca es absolutamente falso.

Todas ellas mujeres bellas por dentro y por fuera a las que admiro y siento profundo respeto por ellas.

4 - Nunca me he visto con el señor Jordi Martín González en persona, ni he compartido cena con él en mi vida.

Como dije en las declaraciones del pasado viernes, tomaré medidas legales contra Jordi Martín González y todos los medios de comunicación que se hagan eco de sus informaciones falsas sobre mí.

