María Galiana habla sin tapujos sobre 'Cuéntame cómo pasó', serie de la que está 'un poco harta'

Hace ya dos décadas que se estrenó Cuéntame cómo pasó, una serie que ya se ha convertido en un emblema de Televisión Española y que, año tras año, ha mostrado la historia de nuestro país a través de las vivencias de los Alcántara. Fue gracias a su papel de Herminia como la actriz María Galiana se dio a conocer y se ganó el cariño del público hasta el punto en el que ahora, veinte años más tarde, hay quienes la consideran "la abuela de España", calificativo que ha confesado que no le gusta nada. Ha sido en una entrevista en el programa Salvados, al que acudió como invitada, donde María Galiana ha repasado su experiencia en Cuéntame cómo pasó, serie de la que ha confesado estar "un poco harta". Sin pelos en la lengua, la actriz ha dejado al descubierto algunos de los entresijos de la producción, cómo es su relación en la vida real con Imanol Arias y Ana Duato e, incluso ha dejado caer la posibilidad de que en alguna ocasión haya pedido a los guionistas que "maten" a su personaje.

María Galiana ha dado su opinión sin tapujos sobre Cuéntame cómo pasó y su papel de Herminia, el cual ha asegurado que sigue interpretando porque "no tiene más remedio": "Tengo un estatus que está muy relacionado con la serie, en cuanto a mi vida con mis hijos y nietos", ha revelado a Gonzo en la citada entrevista. Sin embargo, y pese a su hartazgo del personaje, la actriz ha expresado su gratitud con los fans que elogian el rol de la abuela de los Alcántara en cada episodio y ha asegurado que cree que si los guionistas matasen a Herminia "habría un motín". Contundentemente, la actriz ha expresado además que para ella interpretarla "ha sido como actriz la gran decepción", ya que, le hubiera gustado meterse en la piel de otros personajes en lugar de encasillarse en el rol de la abuela de Cuéntame cómo pasó.

Ha sido clara también con la muerte dentro de la ficción con la que ha revelado estar en total desacuerdo fue con la de Miguel Alcántara, el personaje de Juan Echanove. Una marcha que no estuvo libre de polémica debido a las críticas que el actor lanzó hacia los creadores: "El último día no me dijeron ni adiós, después de doce años", dijo el intérprete en el año 2017. Despido sobre el cual María Galiana no ha dudado en pronunciarse en su charla en Salvados, donde se ha mostrado completamente de acuerdo con el que fuera el hermano de Imanol Arias en la ficción tras calificar el fin del personaje como "la cosa más injusta que yo he visto en mi vida". Hasta el punto que, María Galiana ha asegurado estar convencida de que gran parte de la audiencia de Cuéntame cómo pasó era gracias a la presencia de Juan Echanove.

María Galiana se sincera sobre su relación con Imanol Arias y Ana Duato

Los tres actores llevan trabajando juntos desde el comienzo de la serie y, aunque su relación es buena, María Galiana ha asegurado que no hasta el punto de considerar a Imanol Arias y Ana Duato como si fueran de su propia familia. De hecho, entre las declaraciones que más han sorprendido a los fans se encuentra la afirmación de la intérprete de Herminia en la que ha asegurado que más allá de la serie no tiene trato alguno con ninguno de los dos: "Son muy amigos, pero bueno... Cuando se acaba la temporada, cada uno se va por su lado. Fuera de la serie no tenemos relación", ha dicho.

