Asociaciones cinematográficas, los premios Feroz, Tito Valverde... siguen los recuerdos a Verónica Forqué

Han sido decenas los mensajes de condolencia, dolor y cariño que se han dedicado en las últimas horas a Verónica Forqué. La artista, que falleció el 13 de diciembre en Madrid a los 66 años y será despedida con todos los honores en el Teatro Español, es recordada por todos los que trabajaron con ella por su gran generosidad y sonrisa. No solo actores y actrices han rescatado esas anécdotas que compartieron con la actriz, una de las figuras más relevantes de la interpretación, sino que las diversas instituciones, representantes políticos (Gabriel Rufián, Toni Cantó, Begoña Villacís, Ione Belarra, Rita Maestre, Andrea Levy y José Luis Martínez-Almeida) y personas que simplemente la conocían por sus proyectos han manifestado su enorme tristeza por la pérdida.

'Pepa y Pepe', la serie con la que Verónica Forqué se ganó el cariño de los espectadores

Verónica Forqué, de su dolorosa separación de Manuel Iborra al amor incondicional por su única hija

VER GALERÍA

La Academia del cine la calificaba como uno de los “rostros imprescindibles” del cine español, repasando los cuatro Goyas que tiene en su palmarés, mientras que la organización de los premios Forqué, que precisamente se celebraban el sábado 11 de diciembre, y de la EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) enviaron su pésame. El INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) ha señalado: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué quien, con su personalidad, carisma y talento, se ganó el cariño del público y la profesión a lo largo de toda una vida consagrada a los escenarios".

La Asociación de Informadores de Cine de España (AICE), que entrega los premios Feroz, expresó, a través de su presidenta María Guerra, su conmoción por la muerte de Verónica. “Forqué fue nuestra Feroz de Honor por una carrera valiente y arriesgada; una mujer que, aunque venía de una familia de cine, supo construir su propia personalidad. Lamentamos mucho que esa imagen suya tan alegre y divertida se haya visto empañada por su participación en programas de televisión que han explotado la fragilidad humana. Nos preocupa que se utilice la fama del cine para fines espúreos y sobre todo para mostrar la debilidad y la fragilidad de intérpretes en momentos delicados de su vida" añadió. Recordemos que Verónica recibió el quinto premio de Honor en el marco de estos galardones, que reconocen a los actores, actrices, películas y series más relevantes del año y que están considerados como una antesala de los Goya.

VER GALERÍA

'Tenía luz propia'

Verónica deja tras de sí una estela de buenos amigos y compañeros que, pese al paso del tiempo, siguen pensando en ella como parte de la familia. Es el caso de Tito Valverde que fue su marido en la ficción en la serie Pepa y Pepe, que triunfó en TVE en 1995. “Si alguien me recuerda como marido de Verónica, significa que notó que nos teníamos un cariño especial” contó emocionado el actor en el programa de Ana Rosa. “Ella era especial en todo, su aspecto físico, su forma de hablar, su deje, su pelo pelirrojo… Nació con la sonrisa puesta, sonreía y se iluminaba todo, tenía luz propia” aseguró Tito, que se definió como “viudo” de Verónica. “Cuanto más la quieres, más duele” concluyó.

¿Por qué es tan importante hacer un uso responsable de los comentarios en redes sociales?

María Valverde, su hija en la serie, también se ha unido a las decenas de condolencias que se han dedicado a Verónica, recordando sus enseñanzas. “Vero, mi mami en la ficción. Con las manos chiquititas, como yo. En eso decíamos que nos parecíamos: ‘Tenemos las manos iguales’. También recuerdo que me decías, ‘Mari, cariño, has elegido esta profesión haciendo comedia, lo más difícil y lo menos valorado, tú nunca te desanimes’. Y así fue mi querida Vero, nunca me desanimé. Hoy me recorre un escalofrío por todo el cuerpo y no me salen las palabras para expresar lo que siento. Te quiero recordar así, sonriente, feliz, gran actriz, querida por todos y brillando en tu papel de Pepa en esa serie y esa familia que nos dio tantas alegrías y que marcó un hito en la televisión española. Descansa en Paz. Se acabaron las pesadillas. Te quiere tu Mari”. Unas palabras sin duda llenas de sentimiento, como todas las que estos días se han dedicado a la actriz.

Sus restos se han trasladado a la capilla ardiente donde su familia la velará en la intimidad esta tarde. Mañana se abrirán las puertas del Teatro Español para rendirle homenaje y recordarla como siempre aparecía: con su amplia sonrisa.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.