'Pepa y Pepe', la serie con la que Verónica Forqué se ganó el cariño de los espectadores

La triste noticia de la muerte de Verónica Forqué a los 66 años en su casa de Madrid nos ha sorprendido a todos este lunes. La escena nacional se ha puesto de luto ante la pérdida de una gran actriz. En los últimos tiempos, la intérprete había triunfado en la televisión con Mastechef, como cocinera, en una faceta muy diferente a la que la habíamos conocido hasta entonces y alejada de su profesión, pero su éxito en la pequeña pantalla es algo que viene de lejos. Su gran éxito llegó a mediados de los noventas con la serie Pepa y Pepe, emitida en TVE en 1995. Poco después de que Verónica ganara su cuarto premio Goya por su interpretación en Kika, se embarcó en esta ficción en la que interpretaba a la matriarca de una singular familia de clase trabajadora que reflejaba a la perfección como era el día a día en cualquier casa del país.

En esta comedia se ponía bajo la piel de Pepa, una risueña camarera con aspecto inocente bajo la que se encontraba una mujer dispuesta a defender sus derechos en todo momento. Pepa se consideraba feliz junto a su marido Pepe, papel que encarnaba Tito Valverde; un tipo bonachón, al que nadie hacía caso, que adoraba a su familia. La pareja tenía tres hijos: la mayor, María, interpretada por María Adánez, que soñaba con ser actriz, otra mediana bastante rebelde y fan de los cómics sangrientos y de la música rock, a la que daba vida una jovencísima Silvia Abascal, y un tercer hijo bajo el que estaba el niño Carlos Vilches.

El personaje de Verónica era el que llevaba el peso de la serie, una mujer fuerte que sabía ver el lado positivo de las cosas por muy mal que se pusieran, la que solucionaba todos los problemas y mediaba entre sus hijas cuando estas se peleaban. Este papel, además de granjearle gran popularidad de dio grandes alegrías ya que fue nominada a los Fotogramas de Plata y a los premios de la Unión de Actores, y el público le otorgó el TP de oro a la mejor actriz de televisión. La ficción que estaba dirigida por su manera en ese momento, Manuel Iborra, contó con 34 episodios divididos en 2 temporadas que se emitieron en 1995. Algunas de sus emisiones alcanzaban audiencias que superaban los siete millones de espectadores y el 40% de cuota de pantalla. De hecho, Pepa y Pepe se despidió de la pequeña pantalla con un final abierto y siendo líder en su franja horaria. Entonces, la actriz consideró que era el momento oportuno para retirarse. "No conviene cansar a la audiencia", dijo en una entrevista con el País.

La serie además de convertirla en un personaje muy popular la llevó a granjearse el cariño del público y, como no, de sus compañeros de rodaje quienes hoy han demostrado su tristeza por la inesperada pérdida de Verónica. Tito Valverde ha destacado que junto con su esposa "ha sido una de las mujeres más importantes de mi vida, ha significado mucho para mí", decía en unas declaraciones en Sálvame. Su trabajo en Pepa y Pepe les unió de manera especial, además, ha explicado que todo el mundo la quería, "nos ha hecho pasar tantos buenos momentos que el cariño que le teníamos es increíble". Ha reconocido estar en shock por la noticia y que tendrá que acostumbrarse a vivir con ello pero que esto es algo que "no se supera".

María Adánez, su hija en la ficción, también ha querido compartir su dolor con sus seguidores y ha recordado cómo la animaba en sus comienzos y le decía que había elegido para comenzar la profesión el género más difícil, la comedia, que nunca se desanimara y "así fue, mi querida Vero, nunca me desanimé", ha confesado. Y continuaba su mensaje explicando cómo se sentía "Hoy no me salen las palabras para expresar lo que siento". Y ha añadido como le gustaría recordar a su amiga: "Sonriente, feliz, gran actriz querida por todos y brillando en tu papel de Pepa, en esa serie y esa familia que nos dio tantas alegrías y que marcó un hito en la televisión española". Con profunda tristeza ha finalizado su emotivo texto: "Descansa en Paz. Se acabaron las pesadillas. Te quiere tu Mari".

Está claro que Verónica ha dejado huella en sus compañeros de serie y en todo el que trabajó junto a ella, su otra hija, Silvia Abascal también se ha acordado de la actriz y de todo lo que han compartido juntas en este tiempo "felicidades, fangos… Vida". Y ha proseguido explicando que "yo solo sé, solo puedo recordarte desde tu talento, tu luz y tu alegría. Tus ganas de todo". La actriz del comisario no podía ocultar su dolor: "Cómo duele… Te agradeceré, te recordaré siempre. Te quiero… Vero", con estas bonitas palabras finalizaba su sincero mensaje. Más tarde compartía otra publicación en la que se podía ver una escena de Silvia y Verónica juntas con la música de Leonard Cohen y añadía que "Como un pájaro en el alambre que trató a su manera de ser libre", cesta frase del cantante para ella llevará para siempre el nombre de "su mamá de cine".

