¿Quién estuvo con Maradona en sus últimos días?

Diego Maradona tuvo una amplísima descendencia -se dice que pudo tener hasta ocho hijos de seis mujeres distintas, aunque solo cinco de ellos fueron reconocidos-, pero tras la noticia de su muerte muchos son los que se preguntan quién era su verdadera familia y quienes estaban más próximos a él en sus últimos momentos. Según explica el diario argentino La Nación, su sobrino Johnny Espósito estaba en la vivienda en la localidad bonaerense de Tigre en el momento del fallecimiento. Él fue la úlltima persona que le vio con vida la noche antes de morir y una de los familiares con quién vivía y al que estaba muy unido. Él es hijo de una de las hermanas del futbolista, María Rosa Maradona. En la casa estaba también otra de sus personas de máxima confianza, su asistenta, cocinera y "mamá postiza" Monona, de la que siempre decía que hacía los mejores guisos del mundo y a la que quiso como a una segunda madre. Aparte estaba su asistente personal Maximiliano Pomargo, su guardaespaldas y una enfermera.

Sus cinco hijos

Sus hijas Dalma y Gianinna, nacidas de su matrimonio con la empresaria Claudia Villafañe, no vivían con él pero han estado muy pendientes de la salud de su padre en las últimas semanas. Fueron las primeras en llegar al velatorio íntimo celebrado en la Casa Rosada, horas antes de que se abriese al público la capilla ardiente con los restos mortales del astro del balón. A su llegada se mostraban visiblemente afectadas por la muerte del jugador, incluso también su exmujer de quien se separó en 2003, pero con quién mantenía una buena relación. Gianinna, de 31 años, publicaba un mensaje horas antes de la muerte de su progenitor, que demostraba el gran amor que sentía por su padre al ver su imagen por las calles de Buenos Aires. Semanas antes pedía a sus fans que oraran por el genio del balón, que atravesaba un bache en su salud y tuvo que ser operado el pasado 3 de noviembre.

Jana Maradona, nacida de su relación con Valeria Sabalain, era otra de las hijas de Maradona con la que más tenía contacto, ya que también vivía en Argentina. Hace unos días escribía un emotivo mensaje a Maradona con motivo de su 60 cumpleaños: "Sé que para muchos sos el más grande del fútbol, y no lo dudo, pero para mi sos el mejor papá del mundo. Yo sé que no estuve presente en muchos momentos tuyos pero si me lo hubieran permitido, sabes que hubiera estado como hoy y siempre desde que nos abrazamos por primera vez". Jana, al igual que a Diego Jr., fue reconocida por Maradona años después de su nacimiento.

Cuenta su círculo más cercano que uno de los grandes pesares del futbolista fue no haber podido reunir a sus cinco hijos con motivo de su 60 cumpleaños el pasado 30 de octubre. Dalma Nerea, Gianinna Dinorah, Jana, Diego Fernando y Diego Jr., su primer hijo que incluso no ha podido estar en su despedida por encontrarse ingresado en Italia con coronavirus. Diego Maradona Junior se despedía de su padre con inmenso dolor compartiendo una foto en el estadio del Nápoles, donde el astro del fútbol brilló durante años y una emotiva dedicatoria: "El capitán de mi corazón no morirá nunca". Por sus nietos sentía adoración, en especial por el primero: Benjamín Agüero, el hijo que Gianinna tuvo con Sergio Kun Agüero.

Uno de los grandes amores de su vida fue Verónica Ojeda, madre del hijo más pequeño del futbolista, Diego Fernando, de siete años, que recibió la noticia de su fallecimiento y estuvo presente en el velatorio íntimo del futbolista. Rocío Oliva, la última novia de Maradona, no pudo entrar en la ceremonia privada celebrada en la Casa Rosada, ya que sus familiares más allegados le negaron la entrada y le dijeron que se pusiese a la fila como el resto de los aficionados.

