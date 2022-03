El mensaje de Gianinna, hija de Maradona, antes del fallecimiento de su padre

La muerte de Diego Armando Maradona ha causado gran conmoción en todo el mundo. Ahoras antes de que trascendiese la noticia de su fallecimiento, Gianinna, hija del futbolista, compartió una foto muy especial con sus seguidores en la que aparecía su padre, vestido con la camiseta de la selección de Argentina y un trozo de pizza en la mano. Las palabras con las que la joven acompañaba a la imagen fueron: "Encontrarme a él por la ciudad (Buenos Aires)".

-La historia familiar de Maradona: cinco hijos reconocidos y varias parejas rotas

VER GALERÍA

La segunda hija del astro argentino rindió sin saberlo un último homenaje a su padre poco antes de fallecer, mostrando a sus seguidores esta foto de un jovencísimo Maradona con la camiseta de la selección argentina durante el mundial de México 86.

-Maradona manda un mensaje a su familia sobre su herencia

-El emotivo encuentro de Diego Maradona y el hijo al que nunca reconoció

-Sergio 'Kun' Agüero y Giannina Maradona celebran el bautizo de su hijo, Benjamín, en Buenos Aires

Tanto Gianinna como su hermana Dalma han estado al lado de su padre en las últimas semanas y se han preocupado por su salud después de que tuviera que ser operado de un coagulo en el cerebro. El pasado 30 de octubre Giannina le dedicaba un emotivo mensaje por su cumpleaños. "Desde la cuna hasta la eternidad... Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le dé la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica, hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiátricos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfruté en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que sí y todo lo que no. A quien admiro, ayer, hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo. Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando 'pompón'. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida- Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes. Te celebro, te extraño y TE AMO para siempre! Feliz cumpleaños PA! ♥️". Lo que no sabía Giannina es que su dedicatoria de cumpleaños sería la última que le iba a dedicar en vida.

VER GALERÍA

De momento ninguno de sus hijos se han pronunciado publicamente sobre la muerte de su padre. En la madrugada del jueves se vio llegar a sus hijas Dalma y Gianinna a la Casa Rosada en compañía de su madre Claudia Villafañe, exmujer de Maradona, así como otros familiares y amigos próximos del futbolista para velar los restros del astro argentino en una ceremonia privada. A las 6 de la mañana en Argentina (10 de la mañana en España) se abrieron las puertas de la capilla ardiente al público y el velatorio concluirá a las 16 horas (8 pm, hora española).

Loading the player...

Fallece Diego Armando Maradona a los 60 años

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.