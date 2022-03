Atrapada en el baño, con visita al despacho oval…¡la gran aventura de Shaila Dúrcal en la Casa Blanca!

Shaila Dúrcal ha abierto su corazón a Toñi Moreno en una entrevista en la que han repasado aspectos tan variados de su vida como el día a día durante las dos décadas que lleva fuera de España, o cómo ha vivido el coronavirus, enfermedad que ha sufrido muy de cerca por el padecimiento de su hermano Antonio, que llegó a pasar varias semanas en la UCI. Una charla en la que, por supuesto, han recordado a la gran Rocío Dúrcal y en la que se han repasado los grandes hitos en la carrera de la hija de la reina de las rancheras. Entre ellos, uno de los más llamativos: la actuación de Shaila en la Casa Blanca ante el ex Presidente de Estados Unidos George W. Bush. Una experiencia que resultó toda una aventura para la cantante, ¡que llegó a quedarse encerrada en el baño y casi no llega a tiempo a cantar!

El plató de Un año de tu vida permaneció expectante ante la pregunta con la que Toñi Moreno, llena de curiosidad, introducía uno de los momentos más reseñables en la carrera de Shaila Dúrcal: "¿Qué se siente cuándo te invitan a candar en la Casa Blanca?". Tan solo hace falta echar la vista atrás unos años, concretamente a 2008, para recordar el día en el que la hija de Rocío Dúrcal fue la invitada especial en la residencia del Presidente en la celebración del Día de la Hispanidad en Estados Unidos, interrumpiendo su propia luna de miel para acudir al evento. "¡Yo me sentía en una película de Hollywood! Oía a los del SWAT y todo…¡como una peli!", confesaba la cantante. Además, la artista ha desvelado que llegó incluso a entrar en el Despacho Oval, ya que, su actuación era en el jardín, a los pies de las escaleras que dan a la que probablemente sea la oficina más famosa de Estados Unidos.

Sin embargo, son las anécdotas de Shaila Dúrcal en la Casa Blanca las que bien podría formar parte del argumento de una película. Entre tanta emoción, la artista ha relatado que estuvo curioseando los pasillos y que hasta encontró rincones ocultos: "Yo estaba como una niña, superemocionada por estar ahí y por entrar en esa casa con tanta historia. Tocaba todas las paredes, ¡hasta encontré pasadizos secretos! Bueno, esto mejor que no lo oigan", bromeaba Shaila. "Aunque bueno antes de ir ahí ya me había investigado el FBI y todo. Yo le decía a mi familia, ¡por favor portáos bien que si no, no puedo ir a cantar!".

Pero, sin duda, la historia que dejó sin palabras a Toñi Moreno fue el hecho de que Shaila Dúrcal por poco no llegó a tiempo a su propio espectáculo porque ¡se quedó encerrada en el cuarto de baño!. "Dije voy a ir al baño antes de salir a cantar porque claro, ¡estaba nerviosa! Y me encontré una cerradura de oro, antigua, que tendría trescientos años y me quedé encerrada. Bueno, ya estaban anunciándome y yo empujando la puerta, con los tacones, el vestido…. Claro, yo dándole patadas y con el miedo de que seguramente me estaban viendo, digo hay cámaras aquí dentro seguro. Logré salir y llegué corriendo, tropezándome y todo. Pero al final llegué, canté y todo salió muy bien, le gustó mucho (a George Bush)", narraba sonriente Shaila Dúrcal quien confesaba sentirse muy honrada por haber podido vivir esta experiencia, que es el sueño de tantos artistas.

