¿Han roto Miley Cyrus y Cody Simpson?

Desde que comenzaron su relación, Miley Cyrus y Cody Simpson no han dejado de protagonizar titulares. Fue a principios de octubre cuando la cantante sorprendió con este nuevo romance, después de que pusiera punto y final a su matrimonio con el actor australiano Liam Hemsworth tras diez años juntos y estuviera unas pocas semanas saliendo con Kaitlynn Carter. Sin duda, han sido meses muy intensos en los que se han vuelto inseparables y nos han regalado fotos y vídeos muy apasionados, demostrando que lo que hay entre ellos es pura química, sin embargo, también han sido constantes los rumores que aseguran que su amor no tiene una base sólida.

Las últimas informaciones apuntan a que Miley, de 27 años, y Cody, de 22, ya no están juntos y han decidido tomarse un descanso. Unos rumores que se han producido horas después de publicarse las imágenes de Simpson paseando por las calles de Nueva York junto a la modelo de Playboy Jordy Murray. Como era de esperar, las fotos han provocado muchos comentarios, pero la hermana del cantante se ha mostrado muy tajante al respecto. "Es su amiga", ha dicho Alli Simpson a la edición australiana del periódico Daily Mail sobre Jordy, que precisamente es la novia de uno sus mejores amigos, Ryan McCarthy. "Él ha venido a verle por unos días", añade la hermana de Cody, quien ha respondido de manera tajante sobre la supuesta ruptura de la pareja: "Sí, están juntos".

A pesar de que la hermana del cantante haya confirmado que siguen adelante con su relación, lo cierto es que hace días que no comparten fotos ni vídeos juntos y no se han dejado ver en público. Además, los fans de Cyrus están muy preocupados por ella después de ver el misterioso mensaje que ha publicado en sus redes. "Una triste canción de Navidad que escribí hace algunos años. Me sentía fatal porque no podía estar con la persona que amaba. Incluso con una casa llena de familiares y amigos, me sentía sola".

"De una manera que todavía siento, y alguien que esté leyendo esto ahora podría verse reflejado. Si te sientes solo en esta época, debes saber que estás hecho de magia. Eres tan especial como un copo de nieve, maravillosamente único y espero que dentro de tu alma sientas luz, esperanza, paz y alegría sabiendo lo increíble que eres. ¡El amor siempre gana!", ha escrito la intérprete de Don't call me angel. ¿Será verdad que está pasando por un momento complicado o tan solo ha querido mandar un mensaje de optimismo a sus fans dejándose llevar por la nostalgia de estas fechas?

